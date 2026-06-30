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Copper Bracelet Benefits: చేతి కంకణాలు ఫ్యాషన్‌ కాదు...ఈ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు తీయరు

చేతికి ధరించే కంకణాల వలన అనేక ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పూర్వం రోజుల్లో పెద్దలు చేతి కంకణాలను అస్సలు తీయకుండా ఎందుకు ఉంచుకునేవారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

Balachander
Published on: 30 Jun 2026 11:44 AM IST
Copper Bracelet Benefits: చేతి కంకణాలు ఫ్యాషన్‌ కాదు...ఈ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు తీయరు
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Copper Bracelet Benefits:

మన సనాతన ధర్మంలో చేతికి కడియం లేదా కంకణం ధరించడం అనేది కేవలం ఒక అలంకారం కాదు. అది ఒక గొప్ప రక్షా కవచం. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల కాలం నుండి నేటి వరకు చాలా మంది పురుషులు, స్త్రీలు చేతికి రాగి కడియం ధరించడం వెనుక సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో పాటు ఎన్నో అద్భుత ఆధ్యాత్మిక, ఆరోగ్య రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. చేతికి రాగి కడియం ధరించడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు తెలుసుకుందాం.

సూర్య గ్రహ అనుగ్రహం ... లక్ష్మీ కటాక్షం

నవగ్రహాలలో రాగి లోహానికి అధిపతి ప్రత్యక్ష నారాయణుడైన ఆ సూర్య భగవానుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, చేతికి రాగి కంకణం ధరించడం వల్ల జాతకంలో సూర్య దోషాలు తొలగిపోతాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. రాగి స్వచ్ఛమైన లోహం కావడం వల్ల, ఇది ఇంట్లోకి, శరీరంలోకి సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది. ఎక్కడైతే సూర్య తేజస్సు, సానుకూలత ఉంటాయో... అక్కడ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది.

దుష్ట శక్తుల నుండి రక్షణ ... మానసిక ప్రశాంతత

మన పురాణాల ప్రకారం, రాగికి ప్రతికూల శక్తులను, నరదృష్టిని నశింపజేసే అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. నిరంతరం ఒత్తిడి, ఆందోళన, కారణం లేని భయాలతో బాధపడేవారు రాగి కడియం ధరిస్తే మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. శరీరం చుట్టూ ఒక రక్షణ వలయాన్ని ఏర్పరిచి, ఎటువంటి చెడు శక్తులు దరిచేరకుండా ఈ కంకణం కాపాడుతుంది. కోపాన్ని తగ్గించి, మానసిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.

ఆరోగ్య ప్రదాయిని

శాస్త్రీయంగా చూసుకున్నా రాగి లోహానికి క్రిములను సంహరించే లక్షణాలు ఉన్నాయి. చర్మం ద్వారా రాగి కణాలు శరీరంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల రక్తప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యంగా వాత దోషాల వల్ల వచ్చే కీళ్లనొప్పులు, మోకాళ్ల నొప్పుల తీవ్రతను తగ్గించడంలో రాగి కడియం ఒక దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, నిత్యం మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అయితే, రాగి కడియాన్ని ధరించే ముందు ఒకసారి శుద్ధమైన గంగాజలంతో లేదా ఆవు పాలతో కడిగి, సూర్య భగవానుని స్మరిస్తూ కుడిచేతికి ధరిస్తే వంద రెట్లు ఎక్కువ ఫలితం దక్కుతుంది. ఇది ఫ్యాషన్ కోసం వేసుకునే వస్తువు కాదు... మీ జీవితాన్ని మార్చే ఒక ఆధ్యాత్మిక రహస్యం!

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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