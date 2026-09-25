Radhika Apte: బోల్డ్ సీన్ లీక్.. నా డ్రైవర్, వాచ్మెన్ ఆ క్లిప్ చూశారు.. ఆ తర్వాత!
Radhika Apte: గతంలో తన సినిమాలోని బోల్డ్ సీన్ లీక్ కావడంతో నరకం అనుభవించానని నటి రాధిక ఆప్టే తెలిపారు.
Radhika Apte: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో విలక్షణ నటిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాధిక ఆప్టే ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని చేదు అనుభవాలను పంచుకున్నారు. సినిమా పరిశ్రమలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో పడిన మానసిక వేదన గురించి ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడారు. గతంలో ఒక సినిమాలో నటించిన బోల్డ్ సీన్ ఇంటర్నెట్లో లీక్ అయిన సమయంలో తాను పడిన మనోవేదన తలచుకుంటే ఇప్పటికీ భయమేస్తుందని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తాను నరకం అనుభవించానని భావోద్వేగంతో పంచుకున్నారు.
ఆ బోల్డ్ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన తరుణంలో తాను తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురయ్యానని రాధిక ఆప్టే తెలిపారు. పరిస్థితి ఎంతలా దిగజారిందంటే తన ఇంట్లో పనిచేసే డ్రైవర్ అలాగే వాచ్మెన్ కూడా ఆ క్లిప్ చూశారనే విషయం తనకు తెలిసిందని పేర్కొన్నారు. ఆ సిగ్గుతో పాటు భయం కారణంగా తాను ఏకంగా నాలుగు రోజుల పాటు ఇంటి నుంచి బయటికి రావడానికి కూడా ధైర్య చేయలేదని చెప్పారు. చుట్టుపక్కల ఉండే వారు ఏమంటారోననే ఆలోచన తనను మానసికంగా ఎంతో కుంగదీసిందని వివరించారు.
అయితే ఆ క్లిష్ట సమయంలో తన ఇంట్లో పనిచేసే సిబ్బంది అలాగే సన్నిహితులు తనకు అండగా నిలబడ్డారని రాధిక ఆప్టే తెలిపారు. ఆ క్లిప్ చూశాక కూడా వాళ్లతో తాను మాట్లాడి తనకు రక్షణగా ఉంటామంటే ఉండండి లేదంటే వెళ్లిపోండి అని స్పష్టంగా చెప్పానని గుర్తుచేసుకున్నారు. దానికి స్పందించిన వారు తనకు పూర్తి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఎల్లప్పుడూ వెన్నెముకలా నిలబడతామని భరోసా ఇచ్చారని చెప్పారు. వారిచ్చిన ఆ నైతిక స్థైర్యమే తనను ఆ సంక్షోభం నుంచి బయటపడేలా చేసిందని ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఇలాంటి సంఘటనలు నటీనటుల వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఎంత తీవ్రమైన ప్రభావం చూపుతాయనేది ఈ ఘటన ద్వారా అర్థమవుతుంది. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి లీకులు ప్రైవసీని దెబ్బతీస్తాయని పలువురు సెలబ్రిటీలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రాధిక ఆప్టే చెప్పిన ఈ విషయాలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో అలాగే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. కష్ట సమయాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాలని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎంతోమందికి స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఆమె మరిన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్లతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు.