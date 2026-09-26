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Baasha vs Hum: బాషాలో రజనీ హీరో అయితే...ఒరిజినల్‌ హమ్‌లో ఆయన పాత్ర ఇదే

రజనీకాంత్‌ బాషా సినిమాకు మాతృకగా చెప్పే 1991 హిందీ చిత్రం హమ్‌లో అమితాబ్‌ పాత్ర, రజనీ చేసిన తమ్ముడి పాత్ర, హిట్‌ పాటలు, రెండు సినిమాల మధ్య ఆసక్తికరమైన సంబంధం గురించి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 26 Sept 2026 3:33 PM IST
Baasha vs Hum: బాషాలో రజనీ హీరో అయితే...ఒరిజినల్‌ హమ్‌లో ఆయన పాత్ర ఇదే
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Baasha vs Hum: రజనీకాంత్‌ కెరీర్‌లో ‘బాషా’కు ఉన్న ప్రత్యేకత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మాస్‌ హీరోగా ఆయన ఇమేజ్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిన సినిమాల్లో ఇది ముందుంటుంది. కానీ ‘బాషా’ను చూసిన తర్వాత చాలామందికి తెలియని ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. ఈ సినిమాకు మాతృకగా నిలిచిన హిందీ చిత్రం ‘హమ్‌’లో రజనీకాంత్‌ పాత్ర ఏమిటో తెలుసుకుంటే ఈ కథ మరింత ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది.

1991లో వచ్చిన ‘హమ్‌’

‘బాషా’కు మాతృకగా చెప్పుకునే హిందీ సినిమా ‘హమ్‌’. 1991లో విడుదలైన ఈ చిత్రంలో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా దాదాపు రూ.168 మిలియన్ల వసూళ్లు సాధించినట్లు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చెబుతోంది. కథ, యాక్షన్‌, కామెడీ, పాటలు, కుటుంబ భావోద్వేగాలు.. ఇలా అన్ని అంశాలను కలిపి ప్రేక్షకులను అలరించే ప్రయత్నం చేసింది ‘హమ్‌’. ఇదే కథను తమిళ ప్రేక్షకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా మార్చినప్పుడు రజనీకాంత్‌ స్టైల్‌ పూర్తిగా ముందుకు వచ్చింది. ఫలితంగా ‘బాషా’ ఒక ప్రత్యేకమైన మాస్‌ సినిమాగా నిలిచింది.

అమితాబ్‌ పాత్రలో రజనీకాంత్‌

ఇక్కడే అసలు ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. ‘హమ్‌’లో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ పోషించిన పాత్రనే ‘బాషా’లో రజనీకాంత్‌ చేశారు. అంటే హిందీలో అమితాబ్‌ చేసిన పాత్ర తమిళ వెర్షన్‌లో రజనీకాంత్‌కు వచ్చింది. అయితే రజనీకాంత్‌ నటనతో ఆ పాత్రకు వచ్చిన మాస్‌ ఇమేజ్‌ ‘బాషా’లో మరింత బలపడింది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, డైలాగ్‌ డెలివరీ, హీరో ఎంట్రీ, యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు.. అన్నీ కలిసి ‘బాషా’ను రజనీ అభిమానులకు పండుగలా మార్చాయి. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ‘హమ్‌’లో రజనీకాంత్‌ కూడా నటించారు. ఆయన అమితాబ్‌ బచ్చన్‌కు తమ్ముడి పాత్రలో కనిపించారు. అంటే ‘బాషా’లో రజనీకాంత్‌ చేసిన ప్రధాన పాత్రకు మూలమైన హిందీ సినిమాలోనూ రజనీకాంత్‌ ఉన్నారన్నమాట. ఈ విషయమే ఈ రెండు సినిమాల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది.

‘బాషా’లో లేని అంశం ‘హమ్‌’లో ఉంది

‘బాషా’ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది మాస్‌ ఎలివేషన్‌. హీరో గురించి చెప్పే డైలాగులు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వచ్చే భారీ శబ్దాలు, రజనీకాంత్‌ స్క్రీన్‌ ప్రెజెన్స్‌.. ఇవన్నీ సినిమాను ఒక ప్రత్యేకమైన మాస్‌ అనుభవంగా మార్చాయి. కానీ ‘హమ్‌’ను చూస్తే పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ హీరోను ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ఆకాశానికి ఎత్తే ప్రయత్నం కనిపించదు. సినిమా చాలా సాధారణంగా మొదలై, కథను ముందుకు తీసుకెళ్లే కొద్దీ ఆసక్తిని పెంచుతుంది. అందుకే ‘బాషా’ను కేవలం యాక్షన్‌ లేదా మాస్‌ సినిమాగా చూస్తే, ‘హమ్‌’ను మాత్రం పూర్తి స్థాయి ఎంటర్‌టైనర్‌గా చూడొచ్చు. కామెడీ, యాక్షన్‌, కుటుంబ భావోద్వేగాలు, పాటలు.. ఇలా అనేక అంశాలను కలిపి ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించడం ‘హమ్‌’ ప్రత్యేకత.

పాటలకూ ప్రత్యేక గుర్తింపు

‘హమ్‌’ విజయంలో పాటలకు కూడా పెద్ద పాత్ర ఉంది. ముఖ్యంగా ‘చుమ్మా చుమ్మా దే దే’, ‘ఏక్‌ దూస్రే సే కర్తే హై ప్యార్‌ హమ్‌’, ‘కాగజ్‌ కలం దవాత్‌ లా’ వంటి పాటలు అప్పట్లో ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆదరణ పొందాయి. ఈ పాటలు సినిమా విడుదలైన కాలంలో ఎంత పాపులర్‌ అయ్యాయో.. తర్వాత కూడా వాటి ప్రస్తావన కొనసాగుతూనే ఉంది. ముఖ్యంగా ‘చుమ్మా చుమ్మా’ పాట ఇప్పటికీ హిందీ సినిమా పాటల్లో గుర్తుండిపోయే నంబర్లలో ఒకటిగా చెప్పబడుతుంది.

రజనీ మాటల్లోనే ఆ గౌరవం

రజనీకాంత్‌, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ మధ్య ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయన చేసిన ఒక వ్యాఖ్య తరచూ గుర్తుకు వస్తుంది. ఒక కార్యక్రమంలో రజనీకాంత్‌ను సినిమాకు కింగ్‌లాంటి వ్యక్తిగా అభివర్ణించగా.. తాను కింగ్‌ అయితే అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ చక్రవర్తి లాంటి వారని రజనీ వినయంగా చెప్పినట్లు ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావిస్తారు. ఆ మాట వెనుక ఉన్న గౌరవం ‘హమ్‌’ను చూస్తే మరింత అర్థమవుతుందనిపిస్తుంది. ఒకే కథలో అమితాబ్‌ పోషించిన పాత్రను తర్వాత రజనీకాంత్‌ తనదైన శైలిలో మరింత మాస్‌గా మలిచారు. మరోవైపు అదే ‘హమ్‌’లో రజనీకాంత్‌ అమితాబ్‌ తమ్ముడిగా నటించారు. అందుకే ‘బాషా’ను చూసినప్పుడు ఒక రజనీకాంత్‌ సినిమా మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కానీ దాని వెనుక ఉన్న ‘హమ్‌’ కథను తెలుసుకున్న తర్వాత.. అమితాబ్‌, రజనీకాంత్‌ ఇద్దరి సినీ ప్రయాణాలను కలిపే ఒక ఆసక్తికరమైన అధ్యాయం కనిపిస్తుంది. ఇదే ‘బాషా’–‘హమ్‌’ సంబంధాన్ని ఇప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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