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Iragavaram: ఇరగవరం ఎంపీపీ ప్రత్యేక అధికారిగా సత్యనారాయణ బాధ్యతలు

Iragavaram: ఇరగవరం మండల ప్రజా పరిషత్ ప్రత్యేక అధికారిగా వయోజన విద్య డీడీ కె.వి.వి. సత్యనారాయణ గురువారం అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)
Published on: 24 Sept 2026 7:48 PM IST
Iragavaram
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Iragavaram: ఇరగవరం ఎంపీపీ ప్రత్యేక అధికారిగా సత్యనారాయణ బాధ్యతలు

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Iragavaram: ఇరగవరం మండల ప్రజా పరిషత్‌ ప్రత్యేక అధికారిగా వయోజన విద్య డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కె.వి.వి. సత్యనారాయణ గురువారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు.

మండల ప్రజా పరిషత్‌ అధ్యక్షులు పదవీకాలం ఈ నెల 23 తో ముగియడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం, 1994లోని సెక్షన్‌ 250-ఏ ప్రకారం మండల ప్రజా పరిషత్‌లకు ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.

ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక అధికారి సత్యనారాయణకు మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారి ఎ. శ్రీనివాసు, సిబ్బంది పుష్పగుచ్చలిచ్చి అభినందనలు తెలిపారు.

IragavaramSpecial OfficerKVV SatyanarayanaAdult Education
Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

Kallem Murali, Tanuku (West godavari dist)

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