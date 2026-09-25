News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణవరంగల్Wardhannapet: ₹1,70,777లకు ఆటోనగర్ లడ్డూను దక్కించుకున్న భక్తురాలు

Wardhannapet: ₹1,70,777లకు ఆటోనగర్ లడ్డూను దక్కించుకున్న భక్తురాలు

Wardhannapet: వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట ఆటోనగర్‌లో నిర్వహించిన గణపతి లడ్డూ వేలంలో అనుమాస ప్రసన్న అనే భక్తురాలు రికార్డు స్థాయిలో ₹1,70,777లకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు.

P ASHOK, WARDHANNAPET
Published on: 25 Sept 2026 3:36 PM IST
Wardhannapet
X

Wardhannapet: ₹1,70,777లకు ఆటోనగర్ లడ్డూను దక్కించుకున్న భక్తురాలు

Short News

వర్ధన్నపేట: ఒకప్పుడు హైదరాబాద్‌ వంటి మహానగరాలకే పరిమితమైన వినాయక లడ్డూ వేలం సంస్కృతి ఇప్పుడు పట్టణాలు, గ్రామాలకూ విస్తరిస్తోంది. వర్ధన్నపేట ఆటోనగర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గణపతి లడ్డూ వేలం స్థానికంగా తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.

తీవ్ర పోటీ మధ్య జరిగిన వేలం పాటలో అనుమాస ప్రసన్న అనే భక్తురాలు ₹1,70,777కు గణపతి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని దక్కించుకున్నారు. వేలం చివరి దశలో అనిమిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ₹1,70,000 వరకు పోటీ ఇవ్వడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే చివరి నిమిషంలో ఆయన వేలం నుంచి తప్పుకోవడంతో ప్రసన్న లడ్డూను సొంతం చేసుకున్నారు.

భక్తుల సమక్షంలో ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో సాగిన ఈ వేలం పట్టణంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. గణపతి లడ్డూకు ఇంత భారీ ధర పలకడం పట్ల స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

WardhannapetGanesh Laddu AuctionAnumasa PrasannaWarangal
P ASHOK, WARDHANNAPET

P ASHOK, WARDHANNAPET

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X