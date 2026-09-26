News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణవరంగల్Jangaon: జనగామలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి ఘన స్వాగతం!

Jangaon: జనగామలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి ఘన స్వాగతం!

Jangaon: జనగామ జిల్లాకు విచ్చేసిన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి.

MD AHMAD PASHA, JANGAON
Published on: 26 Sept 2026 4:00 PM IST
Jangaon
X

Jangaon: జనగామలో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డికి ఘన స్వాగతం!

Short News

Jangaon: ​​జనగామకు విచ్చేసిన ఇన్‌ఛార్జ్ మంత్రి పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఘన స్వాగతం పలికిన కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు. ​మంత్రి పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి, డ్రమ్ వాయిద్యాలతో కాంగ్రెస్ జిల్లా కార్యాలయానికి ఆహ్వానించిన జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు లకవత్ ధనవంతి లక్ష్మీనారాయణ నాయక్ గారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం బోర్డు మెంబర్ డాక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ నాయక్ గారు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు. ​జనగామ జిల్లా అభివృద్ధే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్నామన్న మంత్రి పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు.

JangaonMinister Ponguleti Srinivas ReddyLakavath Dhanavanthi
MD AHMAD PASHA, JANGAON

MD AHMAD PASHA, JANGAON

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X