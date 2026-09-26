Mulugu: కమలాపురం వద్ద రోడ్డు గుంతలో ఆగిపోయిన ఆర్టీసి ఎలక్ట్రిక్ బస్సు!
Mulugu: ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలం కమలాపురం వద్ద రోడ్డు గుంతలో ఆర్టీసీ బస్సు ఆగిపోవడంతో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
Mulugu: ములుగు జిల్లా మంగపేట మండలం కమలాపురం వద్ద రోడ్డుపై గుంతలో ఆగిపోయిన ఎలక్రిక్ ఆర్టీసి బస్సు. కమలాపురం ఏటూరునాగారం ప్రధాన రహదారిపై రెండు వైపులా నిలిచిపోయిన వాహనాలు ట్రాఫిక్ జామ్. ఏటూరునాగారం నుండి మంగపేట వరకు R&B ప్రధాన రహదారి 10 కిలోమీటర్ల మేర భారీగా ఏర్పడిన గోతులు. రోడ్డు పై ప్రయాణించాలంటే భయపడుతున్న వాహనదారులు, ఇంకుడు గుంతలను తలపిస్తున్న R&B రహదారి.