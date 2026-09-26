News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విజయనగరంVizianagaram: విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించిన స్పెషల్ సీఎస్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా!

Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించిన స్పెషల్ సీఎస్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా!

Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించిన గనులు, భూగర్భ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ముఖేష్‌కుమార్ మీనా.కలెక్టరేట్‌లో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికిన కలెక్టర్ రాంసుందర్ రెడ్డి.

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram
Published on: 26 Sept 2026 1:40 PM IST
Vizianagaram
X

Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటించిన స్పెషల్ సీఎస్ ముఖేష్ కుమార్ మీనా!

Short News

Vizianagaram: గనులు భూగ‌ర్భ‌శాఖ‌, ఎక్సైజ్ శాఖ‌ల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ముఖేష్‌కుమార్ మీనా శ‌నివారం జిల్లాలో ప‌ర్య‌టించారు. దీనిలో భాగంగా క‌లెక్ట‌రేట్‌కు వ‌చ్చిన ఆయ‌న‌కు జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ ఎస్‌.రాంసుంద‌ర్ రెడ్డి, జాయింట్ క‌లెక్ట‌ర్ ఎస్‌.సేధు మాధ‌వ‌న్ పుష్ప‌గుచ్ఛాల‌తో స్వాగ‌తం ప‌లికారు. అనంత‌రం క‌లెక్ట‌ర్ ఛాంబ‌ర్‌లో స‌మావేశ‌మై, జిల్లాకు సంబంధించిన విష‌యాల‌పై కొద్దిసేపు చ‌ర్చించారు.

VizianagaramMukesh Kumar MeenaCollector S Ramasundar Reddy
T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

మీడియా రంగంలో 9 సంవత్సరాల విస్తృతమైన క్షేత్రస్థాయి అనుభవంతో.. సమకాలీన రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై నిశిత పరిశీలన కలిగిన విజయనగరం ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X