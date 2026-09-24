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Tagarapuvalasa: తగరపువలసలో వర్షార్భాటం: విరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు!

Tagarapuvalasa: తగరపువలసలో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు ధ్వంసం వర్షంలోనూ దగ్గరుండి యుద్ధప్రాతిపదికన మరమ్మతులు చేయించిన ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ.

SHIVA, BHIMILI
Published on: 24 Sept 2026 8:17 PM IST
Tagarapuvalasa
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Tagarapuvalasa: తగరపువలసలో వర్షార్భాటం: విరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు!

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తగరపువలస: తగరపువలస పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాన్స్ఫారాలు మరియు కరెంటు స్తంభాలు డామేజ్ అయ్యాయి దీంతో తక్షణమే స్పందించిన ఎలక్ట్రికల్ ఏఈ గారు వర్షం పడుతున్న దగ్గరుండి పనులు చేయిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో కొన్ని ఏరియాల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కూడా మార్చారు ఈ గాలి వానకు ఎలక్ట్రికల్ సిబ్బంది మరియు ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందిని కూడా పెట్టుకొని ఏఈ గారు మరమ్మతులు చేయిస్తున్నారు.

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SHIVA, BHIMILI

SHIVA, BHIMILI

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