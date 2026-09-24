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Anakapalli: 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ టికెట్ కోసం సత్య గణేష్ వినతి!

Anakapalli: రాబోయే ఎన్నికల్లో 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా అవకాశం ఇవ్వాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణకు అప్పికొండ మోహన్ సత్య గణేష్ వినతి.

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI
Published on: 24 Sept 2026 8:25 PM IST
Anakapalli
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Anakapalli: 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ టికెట్ కోసం సత్య గణేష్ వినతి!

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అనకాపల్లి, సెప్టెంబర్ 21: రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ స్థానానికి జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతూ జనసేన పార్టీ నాయకుడు, హిమగిరి సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం చైర్మన్ అప్పికొండ మోహన్ సత్య గణేష్ వినతి పత్రం సమర్పించారు. అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణతో పాటు రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఆయన వినతిపత్రాలు అందజేశారు.

జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావం నాటి నుంచి పార్టీ సిద్ధాంతాలు, అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆశయాలు, ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ మార్గదర్శకత్వానికి కట్టుబడి పార్టీ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నట్లు సత్య గణేష్ తన వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు.

పార్టీ కోసం నిర్వహించిన బాధ్యతలు

2015లో జనసేన సేవాదళ్ కమిటీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్‌గా, అనకాపల్లి పార్లమెంటరీ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడిగా పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతానికి పనిచేసినట్లు తెలిపారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి వార్డు, నియోజకవర్గ స్థాయిలో పార్టీ పిలుపునిచ్చిన కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నానని పేర్కొన్నారు.

నిరుపేదలకు సహాయం, రక్తదాన శిబిరాలు, వివిధ సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న సమయంలో స్థానిక ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం పలు ఆందోళనలు, ధర్నాలు, నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నానని వివరించారు.

ప్రజా పోరాటాల్లో కేసులు

ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణ, పార్టీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో భాగంగా చేపట్టిన ధర్నాలు, నిరసనల కారణంగా తనపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయని సత్య గణేష్ తెలిపారు. అయినప్పటికీ వెనకడుగు వేయకుండా కోర్టు వాయిదాలకు హాజరవుతూ పార్టీ పట్ల తన నిబద్ధతను కొనసాగించినట్లు పేర్కొన్నారు.

దేవస్థానం చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు

ఇటీవల జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పార్టీ కోసం తాను చేసిన కృషిని గుర్తించి అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ, జనసేన అనకాపల్లి ఇన్‌ఛార్జ్ భీమరశెట్టి రాంబాబు ప్రోత్సాహం, సహకారంతో హిమగిరి సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానం చైర్మన్‌గా నియమితుడైనట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు వివరించారు.

112వ వార్డు అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతలు

112వ వార్డు పరిధిలో ప్రజల కష్టసుఖాల్లో భాగస్వామిగా ఉంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నట్లు సత్య గణేష్ తెలిపారు. కార్పొరేటర్‌గా అవకాశం లభిస్తే వార్డులో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, సిమెంట్ రోడ్లు, సురక్షిత తాగునీరు, వీధి దీపాల సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతానని పేర్కొన్నారు.

అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారుడికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలు పారదర్శకంగా అందేలా కృషి చేస్తానని, వార్డు ప్రజలకు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తానని తెలిపారు.

పార్టీ కోసం తాను నిర్వహించిన సంస్థాగత బాధ్యతలు, ప్రజా పోరాటాలు, కేసులను ఎదుర్కొన్న తీరు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు, సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో చేసిన కృషిని పరిగణనలోకి తీసుకుని రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 112వ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించాలని సత్య గణేష్ తన వినతిపత్రంలో కోరారు.

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NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

NAGA SRINIVASARAO, ANAKAPALLI

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