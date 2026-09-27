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Off The Record: ఖైరతాబాద్ కోసం ఎంఐఎం సైలెంట్ స్కెచ్!

Off The Record: ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గ ఉపఎన్నికలో కీలకంగా మారిన ముస్లిం ఓటర్లు. మజ్లిస్ పాత్ర, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ వ్యూహాలపై ప్రత్యేక రాజకీయ విశ్లేషణ.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్
Published on: 27 Sept 2026 8:05 AM IST
Off The Record
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Off The Record: ఖైరతాబాద్ కోసం ఎంఐఎం సైలెంట్ స్కెచ్!

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Off The Record: ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంలో ముస్లిం ఓటర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. తాజా విశ్లేషణల ప్రకారం ఇక్కడ 50 వేలకుపైగా ముస్లిం ఓటర్లు ఉన్నారు. అంటే మొత్తం ఓటర్లలో సుమారు 26 నుంచి 29 శాతం వరకు ముస్లిం ఓట్లు ఉన్నాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇదే అంశం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ పార్టీల లెక్కలన్నింటినీ ప్రభావితం చేయనుందన్న మాట. ఖైరతాబాద్‌లో బంజారాహిల్స్‌లోని జహీర్‌నగర్, బీఎస్ మక్తా, ఎంఎస్ మక్తా, దేవరకొండ బస్తీ, సనత్‌నగర్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ముస్లిం ఓటర్ల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఎవరు ఆధిక్యం సాధిస్తారన్నది మొత్తం ఫలితంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

ఇక అసలు చర్చ అంతా మజ్లిస్ పార్టీ చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఎందుకంటే ఖైరతాబాద్‌లో MIM ప్రత్యక్షంగా గెలిచే స్థాయిలో లేకపోయినా, గెలిపించే లేదా ఓడించే స్థాయిలో ప్రభావం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల లెక్కలు పరిశీలిస్తే మజ్లిస్‌కు నేరుగా ప్రభావితం చేసే ఓటు బ్యాంక్ 10 నుంచి 15 శాతం వరకు ఉండొచ్చని విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. అందుకే “కింగ్” కాకపోయినా “కింగ్ మేకర్” మాత్రం అవుతుందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, MIM అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మధ్య గత కొంతకాలంగా బహిరంగ ఘర్షణలు పెద్దగా కనిపించలేదు. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో MIM కాంగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇచ్చిందని రాజకీయ వర్గాలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఖైరతాబాద్‌లో కూడా అదే ఫార్ములాను కొనసాగించే అవకాశం ఉందని కొందరు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

రెండో అవకాశం AIMIM తటస్థంగా ఉండొచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో మజ్లిస్ అధికారికంగా ఎవరికీ మద్దతు ప్రకటించకుండా తన ఓటర్లకు స్వేచ్ఛనివ్వడం కూడా చేస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ముస్లిం ఓట్లలో కాంగ్రెస్‌కు సహజంగా కొంత ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ఇది పూర్తిగా స్థానిక అభ్యర్థుల ఎంపికపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఇక మూడో అవకాశం ఏంటంటే.. MIM స్వయంగా పోటీ చేయడం. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది తక్కువ అవకాశమేనని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఖైరతాబాద్ అనేది మజ్లిస్ సంప్రదాయ బలమైన నియోజకవర్గం కాదు. పోటీ చేస్తే బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలిపోవచ్చనే లెక్క కూడా ఉండవచ్చు.

ఇదే సమయంలో ఖైరతాబాద్‌లో బీజేపీకి కూడా గణనీయమైన బలం ఉందని చెప్పొచ్చు. 2014లో బీజేపీ ఇక్కడ గెలిచింది. పట్టణ మధ్యతరగతి, హిందూ ఓటర్లు, అపార్ట్‌మెంట్ ఓటర్లలో పార్టీకి బలం ఉంది. అయితే ముస్లిం ఓట్లు ఏకపక్షంగా కాంగ్రెస్ లేదా MIM మద్దతు వైపు వెళ్తే బీజేపీకి కష్టాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

బీఆర్ఎస్ పరిస్థితి కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉండొచ్చంటున్నారు రాజకీయ పరిశీలకులు. దానం నాగేందర్ వ్యక్తిగత ప్రభావం, బీఆర్ఎస్‌కు ఉన్న పాత కేడర్ పార్టీకి బలంగా నిలవొచ్చంటున్నారు. అయితే ఉపఎన్నికకు కారణమైన పార్టీ మార్పు అంశాన్ని కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వేర్వేరు విధాలుగా ప్రచారం చేసే అవకాశం లేకపోలేదు. మజ్లిస్ గనుక కాంగ్రెస్‌కు బహిరంగంగా లేదా పరోక్షంగా మద్దతు ఇస్తే, ఆ ముస్లిం ఓట్ల ఏకీకరణతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి భారీ అడ్వంటేజ్ లభిస్తుంది. దానం నాగేందర్ రేవంత్ రెడ్డికి నమ్మకస్తుడిగా మారడం, మజ్లిస్ మద్దతుతో కింగ్ మేకర్ అవ్వాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. ఒకవేళ మజ్లిస్ ఇక్కడ సొంతంగా అభ్యర్థిని నిలబెట్టినా లేదా ముస్లిం ఓట్లు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య చీలిపోయినా ఆ యాంటీ-ఇంకంబెన్సీ ఓట్లతో బీజేపీ లాభపడే అవకాశం ఉంది. గతంలో మజ్లిస్‌తో ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాల వల్ల నగరంలో తమకున్న పట్టుతో ముస్లిం ఓట్లను ఆకర్షించాలని బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోంది.

మొత్తంగా చూస్తే ఖైరతాబాద్ ఉపఎన్నికలో ముస్లిం ఓట్లు ఎన్నిక ఫలితాన్ని నిర్ణయించే కీలక అంశంగా మారనున్నాయి. సుమారు 50 వేలకుపైగా ఉన్న ఈ ఓటు బ్యాంక్‌లో MIM ప్రభావం గణనీయంగా ఉంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రాజకీయ సంకేతాల ప్రకారం MIM కాంగ్రెస్‌కు దగ్గరగా కనిపిస్తున్నా, అధికారిక నిర్ణయం ఇంకా వెలువడలేదు. కానీ ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. ఖైరతాబాద్‌లో మజ్లిస్ పోటీ చేసినా, చేయకపోయినా, మద్దతు ప్రకటించినా, ప్రకటించకపోయినా. ఈ ఎన్నికలో“కింగ్ మేకర్” పాత్ర మాత్రం MIMదేనంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు.


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హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

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