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Srikalahasti: జనసేనలో చేరిన శ్రీకాళహస్తి వైసీపీ, టీడీపీ నేతలు

Srikalahasti: శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గానికి చెందిన వైసీపీ నేత మిద్దెల హరి, టీడీపీ నేత సత్రవాడ ప్రవీణ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో జనసేనలో చేరారు.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 25 Sept 2026 9:07 PM IST
Srikalahasti
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Srikalahasti: జనసేనలో చేరిన శ్రీకాళహస్తి వైసీపీ, టీడీపీ నేతలు

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శ్రీకాళహస్తి: శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. వైసీపీకి చెందిన నేత మిద్దెల హరి, టీడీపీ నేత సత్రవాడ ప్రవీణ్ జనసేన పార్టీలో చేరారు.

జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సమక్షంలో వీరిద్దరూ జనసేన కండువా కప్పుకుని పార్టీలోకి చేరారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

శ్రీకాళహస్తి ప్రాంతానికి చెందిన మిద్దెల హరి గతంలో వైసీపీలో కీలకంగా వ్యవహరించారు. ఆయన మాజీ ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్‌గా, ఆప్కో డైరెక్టర్‌గా కూడా పనిచేసినట్లు స్థానిక వార్తా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.

అదేవిధంగా సత్రవాడ ప్రవీణ్ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గానికి చెందిన టీడీపీ నేతగా రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నట్లు స్థానిక నివేదికల్లో నమోదైంది.

ఇద్దరు నేతలు జనసేనలో చేరడంతో శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలో రాజకీయంగా ఈ చేరికలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

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S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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