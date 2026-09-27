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Home తెలంగాణThe Paradise: కేసీఆర్ పాత్రపై కేటీఆర్ రియాక్షన్ ఇదే.. ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

The Paradise: కేసీఆర్ పాత్రపై కేటీఆర్ రియాక్షన్ ఇదే.. ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

The Paradise: నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా, యువ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ పీరియడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ది ప్యారడైజ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.

CR Reddy
Published on: 27 Sept 2026 8:17 AM IST
The Paradise
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The Paradise

Short News

The Paradise: నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా, యువ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ పీరియడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ది ప్యారడైజ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. సెప్టెంబర్ 24న విడుదలైన ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్‌లోని ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్స్ సుదర్శన్ థియేటర్‌కు వెళ్లి పార్టీ నేతలతో కలిసి ఈ సినిమాను వీక్షించారు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత తాను థియేటర్‌కు వచ్చి సినిమా చూశానని, తనకు ఇష్టమైన నటుడు నాని నటన అద్భుతంగా ఉందని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

ది ప్యారడైజ్ సినిమాపై కేటీఆర్ ప్రశంసలు

సినిమా వీక్షించిన అనంతరం కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ సినిమాపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ది ప్యారడైజ్ చిత్రం చాలా బాగుందని, సమాజంలోని బలమైన అంశాలను దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరపై అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఆవిష్కరించారని కొనియాడారు. కథ, కథనం, పాత్రల మధ్య సంఘర్షణ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆలోచింపజేస్తాయని తెలిపారు. నాని తన అద్భుతమైన నటనతో పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశాడని, ఈ సినిమా ఒక విజువల్ వండర్‌లా ఉందని ప్రశంసించారు. కేటీఆర్ థియేటర్‌కు రానున్నాడనే సమాచారంతో అభిమానులు, ప్రేక్షకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి సందడి చేశారు.

ఎమ్మెల్యే శంకరన్న పాత్రపై చర్చ

ఈ సినిమాలో నటుడు ప్రియదర్శి పోషించిన ఎమ్మెల్యే శంకరన్న అనే రాజకీయ నాయకుడి పాత్ర ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, ప్రేక్షకుల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ పాత్ర హావభావాలు, స్టైలింగ్ అచ్చం మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ను పోలి ఉన్నాయంటూ పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేటీఆర్ స్వయంగా థియేటర్‌కు వెళ్లి సినిమా చూడటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. శంకరన్న పాత్ర గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించిన కేటీఆర్.. ఆ పాత్ర గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనని, దాని వెనుక ఉన్న స్ఫూర్తి అందరికీ తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు.

కేటీఆర్‌తో పాటు పాల్గొన్న ప్రముఖ నేతలు

ఈ సినిమా చూసేందుకు కేటీఆర్‌తో పాటు రాజ్యసభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర, మాజీ మంత్రులు జగదీశ్ రెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి తదితర ప్రముఖ బీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో మోహన్ బాబు, కయాదు లోహర్, సోనాలి కులకర్ణి వంటి దిగ్గజ నటులు నటించిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. రాజకీయ ప్రముఖులు సైతం ఈ సినిమాను వీక్షించి అభినందించడం చిత్ర బృందానికి మరింత జోష్‌నిస్తోంది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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