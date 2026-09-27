Motorola Edge 60 Fusion : మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో దుమ్మురేపుతున్న మోటోరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్
మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మోటోరోలా సంస్థ తన సరికొత్త 5G హ్యాండ్సెట్ 'మోటోరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్' (Motorola Edge 60 Fusion) ను పరిచయం చేసింది...
మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మోటోరోలా సంస్థ తన సరికొత్త 5G హ్యాండ్సెట్ 'మోటోరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్' (Motorola Edge 60 Fusion) ను పరిచయం చేసింది. ముఖ్యంగా ఆకట్టుకునే 'పాంటోన్ అమెజానైట్' (Pantone Amazonite) కలర్ వేరియంట్, 12GB ర్యామ్ , 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లభించే ఈ ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్తో పాటు రోజువారీ వినియోగం, గేమింగ్ , కెమెరా విభాగాల్లో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అందిస్తోంది.
సూపర్ స్మూత్ 1.5K కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లే
ఈ ఫోన్లో 6.67 అంగుళాల pOLED 3D కర్వ్డ్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ (2712 x 1220 పిక్సెల్స్) , 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు, స్క్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు అత్యంత వేగవంతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది. HDR10+ సపోర్ట్, 10-బిట్ కలర్స్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వెలుతురులో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i, తడి చేతులతో కూడా ఫోన్ వాడేందుకు 'వాటర్ టచ్ 3.0' ఫీచర్, అలాగే కళ్లకు హాని కలగకుండా SGS బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్లు ఉన్నాయి.
వేగవంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్
పనితీరు కోసం ఇందులో 4nm టెక్నాలజీపై పనిచేసే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది. దీనికి మాలి-G615 MC2 GPU జత చేయబడింది. 12GB LPDDR4X ర్యామ్కు తోడు 'ర్యామ్ బూస్ట్' ఫీచర్ ద్వారా అదనపు వర్చువల్ ర్యామ్ను పొందవచ్చు. 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ను మైక్రోఎస్డీ కార్డ్ సహాయంతో 1TB వరకు విస్తరించుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇది మల్టీటాస్కింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్, హెవీ గేమింగ్ను సజావుగా రన్ చేస్తుంది.
50MP OIS ప్రైమరీ కెమెరా సిస్టమ్
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కలదు. ఇందులో f/1.88 అపెర్చర్, ఓఐఎస్ (OIS), క్వాడ్ PDAF ఫీచర్లు కలిగిన 50MP సోనీ LYTIA 700C ప్రైమరీ సెన్సార్ ఉంది. దీనితో పాటు 120 డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 13MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను ఇచ్చారు, ఇది మ్యాక్రో షాట్స్ తీయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ముందు, వెనుక కెమెరాల ద్వారా 4K వీడియో రికార్డింగ్ చేయవచ్చు.
5500mAh బ్యాటరీ , మిలిటరీ-గ్రేడ్ రక్షణ
రోజంతా ఛార్జింగ్ సమస్య లేకుండా ఉండటానికి ఇందులో 5500mAh బ్యాటరీని అమర్చారు, దీనికి 68W టర్బోపవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ప్రీమియం వెగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్తో వచ్చే ఈ ఫోన్ బరువు కేవలం 180 గ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది. నీరు, దుమ్ము నుంచి రక్షణగా IP68/IP69 రేటింగ్ , పడిపోయినా తట్టుకునేలా MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీని అందించడం ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత. సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15, 5G కనెక్టివిటీ
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత 'హలో UI' (Hello UI) తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్కు 3 సంవత్సరాల OS అప్డేట్లు, 4 సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ ఇస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది. కనెక్టివిటీ విభాగంలో 5G, వైఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4, NFC , టైప్-సి పోర్ట్లు ఉన్నాయి. ఆడియో కోసం డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్తో కూడిన డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లను పొందుపరిచారు.
లభ్యత , ధర
ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్లో Motorola Edge 60 Fusion (Pantone Amazonite, 12GB RAM + 256GB Storage) వేరియంట్ రూ.28,769 ధరకు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, క్యాష్బ్యాక్ల ద్వారా తుది ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ప్రీమియం డిజైన్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్, స్ట్రాంగ్ బ్యాటరీ, బెస్ట్ కెమెరా కోరుకునే వారికి మిడ్-రేంజ్ 5G సెగ్మెంట్లో ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.