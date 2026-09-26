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రూ.10 వేల లోపే 6000mAh బ్యాటరీ.. itel కొత్త ఫోన్ వచ్చేసింది.!

బడ్జెట్ ధరలో అధునాతన ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ జెనో తన నూతన మోడల్ ‘జెనో 300’ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది..

G Krishna
Published on: 26 Sept 2026 2:11 PM IST
itel Zeno 300
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itel Zeno 300

Short News

బడ్జెట్ ధరలో అధునాతన ఫీచర్లను కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ జెనో తన నూతన మోడల్ ‘జెనో 300’ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రధానంగా రోజువారీ వినియోగం, సుదీర్ఘమైన బ్యాటరీ లైఫ్ , దృఢమైన నిర్మాణం లక్ష్యంగా రూ. 10,000 లోపు బడ్జెట్ విభాగంలో ఈ ఫోన్‌ను రూ. 9,649 లభ్యత ధరకు విడుదల చేశారు. ఈ సరికొత్త హ్యాండ్‌సెట్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది.

ఆకర్షణీయమైన రంగులు, మెరుగైన డిస్‌ప్లే

ఈ ఫోన్ లావెండర్ పర్పుల్, సిల్వర్ మిస్ట్ , క్లాసిక్ బ్లాక్ అనే మూడు ఆకట్టుకునే రంగులలో లభిస్తోంది. స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6.56 అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లేను అందించారు. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ , 720×1612 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో వస్తుంది, దీని వల్ల వీడియోలు చూడటం, స్క్రోలింగ్ చేయడం మరింత స్మూత్‌గా ఉంటుంది.

వేగవంతమైన పర్ఫార్మెన్స్, 'ర్యామ్ విస్తరణ' సదుపాయం

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ యునిసోక్ T7100 ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో 4GB ఫిజికల్ ర్యామ్ , 64GB ఇన్-బిల్ట్ స్టోరేజ్ అందించారు. అదనంగా ఉన్న 8GB వర్చువల్ ర్యామ్ సపోర్ట్ ద్వారా మొత్తం ఎఫెక్టివ్ ర్యామ్‌ను 12GB వరకు పెంచుకునే వీలుంది. దీనివల్ల యూజర్లు డిజిటల్ పేమెంట్లు, మెసేజింగ్, మీడియా స్ట్రీమింగ్ వంటి ఆప్‌లను ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా వినియోగించవచ్చు. హార్డ్‌వేర్ పనితీరును మరింత వేగవంతం చేసేందుకు ఇందులో తేలికపాటి ఆండ్రాయిడ్ 16 గో ఎడిషన్‌ను ఉపయోగించారు.

కెమెరాలు, ఆడియో ఫీచర్లు

ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో వెనుక వైపు 8MP ప్రైమరీ కెమెరాను, సెల్ఫీలు , వీడియో కాల్స్ కోసం వాటర్‌డ్రాప్ నాచ్ డిజైన్‌లో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. ఆడియో ప్రియుల కోసం DTS సౌండ్ ప్రాసెసింగ్‌తో పాటు సంప్రదాయ 3.5 మిమీ ఆడియో జాక్‌ను కొనసాగించారు.

భారీ బ్యాటరీ, బంపర్ ఆఫర్

ఈ ఫోన్‌లోని ప్రధాన ఆకర్షణ దీని శక్తివంతమైన బ్యాటరీ. సుదీర్ఘ సమయం ఛార్జింగ్ నిలిచేలా 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 6,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. అంతేకాకుండా, కొనుగోలు చేసిన మొదటి 100 రోజుల పాటు ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్‌మెంట్ పాలసీని కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది.

సేఫ్టీ , కనెక్టివిటీ

వినియోగదారుల భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ , ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కనెక్టివిటీ విభాగంలో 4G VoLTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్, GPS, USB టైప్-సి , IR బ్లాస్టర్ వంటి అన్ని ప్రధాన ఫీచర్లను చేర్చారు. సాధారణ వినియోగదారుల రోజువారీ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యుత్తమ ఫీచర్లతో సరసమైన ధరకే ఈ ఫోన్‌ను అందించినట్లు ఐటెల్ ఇండియా సీఈఓ అరిజిత్ తలపాత్ర తెలిపారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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