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HMD కొత్త 5G ఫోన్.. 6000mAh బ్యాటరీతో సెప్టెంబర్ 29న ఎంట్రీ.!

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ HMD, భారతీయ మార్కెట్లో తన నూతన ఫోన్ 'వైబ్ 2 ప్రొ' (HMD Vibe 2 Pro) లాంచ్ తేదీని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. ఈ ఏడాది..

G Krishna
Published on: 26 Sept 2026 12:46 PM IST
HMD Vibe 2 Pro
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HMD Vibe 2 Pro

Short News

ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ HMD, భారతీయ మార్కెట్లో తన నూతన ఫోన్ 'వైబ్ 2 ప్రొ' (HMD Vibe 2 Pro) లాంచ్ తేదీని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. ఈ ఏడాది మే నెలలో ప్రారంభ ధర రూ. 10,999 తో పరిచయమైన 'వైబ్ 2 5G' విజయవంతం కాగా, దానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు మరింత మెరుగైన ఫీచర్లతో ఈ Pro మోడల్‌ను తీసుకొస్తోంది. ఈ కొత్త హ్యాండ్‌సెట్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా విక్రయించబడనుంది. ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఆధారంగా ఫోన్‌కు సంబంధించిన పలు డిజైన్ వివరాలు, రంగులు , కీలక స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడయ్యాయి.

ఆకట్టుకునే డిస్‌ప్లే, వర్ణరంజితమైన డిజైన్

విజువల్ అనుభవాన్ని మరింత పెంచేందుకు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 6.78-అంగుళాల Full-HD+ డిస్‌ప్లేను అందించారు. స్మూత్ స్క్రోలింగ్ , గేమింగ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ఈ ఫోన్‌ను ఆక్వా గ్రీన్ (Aqua Green), కాస్మిక్ పర్పుల్ (Cosmic Purple), , సిల్వర్ మిస్ట్ (Silver Mist) అనే మూడు విభిన్నమైన , ఆకర్షణీయమైన రంగులలో అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.

శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, భారతీయ భాషల AI ఫీచర్లు

మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) చిప్‌సెట్‌తో రన్ అవుతుంది. 8GB వరకు RAM , 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో వస్తున్న ఈ హ్యాండ్‌సెట్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పనిచేస్తుంది. దీనికి అదనంగా, భారతీయ వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని 22 ప్రాంతీయ భాషలకు సపోర్ట్ చేసే ప్రత్యేక 'ఇండస్ AI' (Indus AI) ఫీచర్‌ను కూడా ఈ డివైజ్‌లో చేర్చారు.

ప్రీమియం సోనీ కెమెరా, భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీ

ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన కెమెరాగా 64-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX682 (Sony IMX682) సెన్సార్‌ను అందించగా, దానితో పాటు 2-మెగాపిక్సెల్ మైక్రో కెమెరా ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందూ వైపున 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. సుదీర్ఘ కాలం పాటు చార్జింగ్ సమస్య లేకుండా వాడేందుకు వీలుగా ఇందులో 6,000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. గతంలో వచ్చిన వైబ్ 2 మోడల్‌లోని 50MP కెమెరా , 18W ఛార్జింగ్‌తో పోలిస్తే, ఈ నయా Pro వేరియంట్ ఛార్జింగ్, కెమెరా , డిస్‌ప్లే విభాగాలలో అప్‌గ్రేడెడ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

HMD Vibe 2 ProHMD Smartphone5G Phone6000mAh BatteryAndroid 16
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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