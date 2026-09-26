Google Photosలో అదిరే AI ఫీచర్లు.. ఫోటో ఎడిటింగ్ ఇక మరింత ఈజీ.!
ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్, తన 'గూగుల్ ఫోటోస్' (Google Photos) యాప్ను మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా , ఫీచర్ రిచ్గా మార్చేందుకు పలు అప్డేట్లను విడుదల చేస్తోంది.
ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్, తన 'గూగుల్ ఫోటోస్' (Google Photos) యాప్ను మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా , ఫీచర్ రిచ్గా మార్చేందుకు పలు అప్డేట్లను విడుదల చేస్తోంది. యూజర్లు తమ ఫోటోలను సులభంగా ఎడిట్ చేయడానికి, ఆర్గనైజ్ చేయడానికి , సరికొత్త రూపంలోకి మార్చడానికి ఈ కొత్త AI ఫీచర్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. గూగుల్ ఫోటోస్లోని మార్కప్ (Markup) టూల్కు సరికొత్తగా 'రీడాక్ట్ పెన్' ఫీచర్ను జత చేశారు. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ ఫోటోల్లోని ప్రైవేట్ లేదా సున్నితమైన సమాచారాన్ని (ఉదాహరణకు ఆధార్, ఫోన్ నంబర్లు లేదా ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు) సులభంగా బ్లర్ (Blur) చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఎడిటింగ్ సరిగ్గా చేయడం కోసం పెన్ పరిమాణం (Thickness) సర్దుబాటు చేసుకునే సదుపాయం , కొత్త రకాల టెక్స్ట్ ఫాంట్లను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఫీచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు లభిస్తోంది.
పాత జ్ఞాపకాలను మెరిపించే 'మూడ్స్' (Moods)
ఫోటోలకు వింటేజ్ , క్లాసిక్ లుక్ ఇచ్చేందుకు 'మూడ్స్' అనే సరికొత్త AI ఫిల్టర్ తరహా ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా 35mm ఫిల్మ్, 2000ల కాలం నాటి డిజిటల్ కెమెరా (Digicam) లుక్లను ఫోటోలకు వర్తింపజేయవచ్చు. ఈ ఎఫెక్ట్ ఎంత మోతాదులో ఉండాలో సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు స్లైడర్ కంట్రోల్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లందరికీ అందుబాటులోకి వస్తోంది.
డిజిటల్ దుస్తుల కలెక్షన్ – 'AI వార్డ్రోబ్' (AI Wardrobe)
దుస్తులు , ఫ్యాషన్ ప్రియుల కోసం గూగుల్ తన 'వార్డ్రోబ్' ఫీచర్ను భారత్, అమెరికా , బ్రెజిల్ దేశాల్లోని ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ (iOS) యూజర్లకు విస్తరించింది. ఈ ఫీచర్ మీ ఫోటోల్లోని దుస్తులను విశ్లేషించి, ఒక డిజిటల్ కలెక్షన్లా అమరుస్తుంది. దీని సహాయంతో కొత్త డ్రెస్ కాంబినేషన్లను వర్చువల్ మోడ్లో ట్రై చేసి చూడవచ్చు. వినియోగదారుల దుస్తుల సమాచారం ఏ మూడో వ్యక్తికీ లేదా రిటైలర్లకు చేరకుండా భద్రంగా ఉంటుందని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది.
15 కొత్త 'రీమిక్స్' టెంప్లేట్లు (Remix Templates)
ఫోటోలను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు 15 రకాల కొత్త రీమిక్స్ టెంప్లేట్లను పరిచయం చేశారు. వీటి ద్వారా సాధారణ ఫోటోలను రెడ్ కార్పెట్ లుక్, బర్త్డే కార్డ్లు లేదా ఫోటో బూత్ షాట్లుగా మార్చుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఫీచర్ 18 సంవత్సరాలు పైబడిన యూజర్లకు, కొన్ని ఎంపిక చేసిన దేశాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
'జెమిని స్పార్క్' ఇంటిగ్రేషన్ (Gemini Spark)
గూగుల్ తన AI అసిస్టెంట్ 'జెమిని స్పార్క్'ను ఫోటోస్ యాప్తో అనుసంధానించింది. ఒక చిన్న ప్రాంప్ట్ (కమాండ్) ద్వారానే గ్యాలరీలోని ఉత్తమ ఫోటోలను వెతకడం, వాటి బ్రైట్నెస్ను సరిచేయడం , షేర్ చేయడం వంటి పనులను జెమిని క్షణాల్లో పూర్తి చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ సదుపాయం అమెరికాలోని 'గూగుల్ AI ప్రో' , 'అల్ట్రా' సబ్స్క్రైబర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.