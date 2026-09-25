24 ఏళ్లుగా సాధ్యం కాలే.. భారత్ను ఓడిస్తేనే ఆ టైటిల్ దక్కేది.. వెస్టిండీస్ కోచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు!
India vs West Indies ODI: భారత్తో జరిగే వన్డే సిరీస్పై వెస్టిండీస్ కోచ్ డారెన్ సామీ (Daren Sammy) ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
India vs West Indies ODI: భారత్తో జరిగే మూడు వన్డేల సిరీస్ను వెస్టిండీస్ కోచ్ డారెన్ సామీ (Daren Sammy) కీలక పరీక్షగా భావిస్తున్నాడు. 24 ఏళ్లుగా భారత్లో వన్డే సిరీస్ గెలవలేకపోయిన విషయాన్ని గుర్తుచేసిన ఆయన.. ఈసారి ఆ లోటును భర్తీ చేసే అవకాశం తమ ముందుందని చెప్పాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లో పెద్ద ఐసీసీ టైటిల్ సాధించాలంటే భారత జట్టును ఓడించాల్సిందేనని అభిప్రాయపడ్డాడు.
సొంత పరిస్థితుల్లో భారత్తో పోటీ పడటం ద్వారా తమ జట్టు స్థాయి ఏంటో స్పష్టంగా తెలుస్తుందని పేర్కొన్నాడు. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్కు నేరుగా అర్హత సాధించలేకపోయిన వెస్టిండీస్కు ఈ సిరీస్ కీలక సన్నాహకంగా మారింది. ఫిబ్రవరిలో జరిగే అర్హత పోటీలకు ముందు జట్టును మరింత పటిష్ఠం చేసుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని సామీ వెల్లడించాడు.
తిరువనంతపురంలో ఆదివారం తొలి వన్డేతో సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. 2027 ప్రపంచకప్కు ఆతిథ్యం దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా ఇవ్వనున్నాయి. ఆతిథ్య దేశాలతో పాటు వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టాప్-8లో ఉన్న జట్లకు నేరుగా అర్హత లభిస్తుంది. వెస్టిండీస్ ర్యాంకింగ్స్లో 10వ స్థానంలో ఉండటంతో ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయింది.
అయినా జట్టు గత ప్రదర్శనతో పోలిస్తే మెరుగైన దిశలో సాగుతోందని సామీ చెప్పాడు. ఆటోమేటిక్ క్వాలిఫికేషన్కు ఆరు పాయింట్ల దూరంలో నిలిచామని, గతంలో ఉన్న భారీ పాయింట్ల లోటును గణనీయంగా తగ్గించామని వివరించాడు.
బ్యాటింగ్లో షాయ్ హోప్ (Shai Hope)తో పాటు అమీర్ జాంగూ (Amir Jangoo), షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ (Sherfane Rutherford) కూడా అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారని సామీ పేర్కొన్నాడు. పేసర్ అల్జారీ జోసెఫ్ (Alzarri Joseph) కూడా మంచి బౌలింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నాడని చెప్పాడు. ఈ మూడు వన్డేల్లో అందరికీ అవకాశాలు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు.
యువ రిస్ట్ స్పిన్నర్ విటెల్ లావెస్ (Vitel Lawes) ఎదుగుదలపై కూడా వెస్టిండీస్ కోచ్ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. 19 ఏళ్ల లావెస్ న్యూజిలాండ్తో అరంగేట్రం చేసి, జూలైలో ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఎనిమిది వికెట్లు తీశాడు. ఆ సిరీస్ను న్యూజిలాండ్ 3-2తో గెలిచింది.
విటెల్లో ప్రత్యేక ప్రతిభ కనిపించిందని సామీ చెప్పాడు. అతడి అభివృద్ధికి అవసరమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలిపాడు. భారత్తో సిరీస్ ద్వారా వెస్టిండీస్ తమ వన్డే జట్టు సామర్థ్యాన్ని మరోసారి పరీక్షించుకోనుంది.