బౌన్సీలతో బుడ్డోడికి పిచ్చెక్కిస్తాం.. వైభవ్కు న్యూజిలాండ్ కోచ్ సవాల్..!
Vaibhav Sooryavanshi: వేగం, బౌన్స్కు అనుకూలమైన పిచ్లపై వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆటను చూడాలని న్యూజిలాండ్ కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. ఒత్తిడిలో వైభవ్ ఎలా స్పందిస్తాడో తెలుసుకోవాలని ఉందని చెప్పారు.
Vaibhav Sooryavanshi: భారత యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ (Vaibhav Sooryavanshi)కు న్యూజిలాండ్ గడ్డపై కీలక పరీక్ష ఎదురయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వేగం, బౌన్స్కు అనుకూలమైన పిచ్లపై ఈ యువ ఆటగాడి బ్యాటింగ్ను చూడాలని న్యూజిలాండ్ ప్రధాన కోచ్ రాబ్ వాల్టర్ (Rob Walter) ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. ఐపీఎల్లో ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్లపై వైభవ్ ప్రభావం చూపాడని గుర్తుచేసిన ఆయన.. భిన్నమైన పరిస్థితుల్లో అదే స్థాయి ప్రదర్శన కొనసాగుతుందా అన్నది ఆసక్తికరమని చెప్పారు. ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడు అతడి స్పందన ఎలా ఉంటుందో కూడా చూడాలని ఉందన్నారు. అక్టోబర్ 22 నుంచి భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య ఐదు టీ20ల సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.
వైభవ్ ఐపీఎల్ 2025, 2026 సీజన్లలో తన దూకుడైన బ్యాటింగ్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఏడాది అండర్-19 ప్రపంచకప్లోనూ అతడి ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో జులైలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో టీ20 అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు.
తరువాత ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో జరిగిన మూడు టీ20ల సిరీస్లో వైభవ్కు అవకాశం రాలేదు. జపాన్తో సానోలో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లోనూ అతడు ఆడలేదు. ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో అతడికి చోటు దక్కుతుందా అన్నది ఆసక్తిగా మారింది.
వాల్టర్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. న్యూజిలాండ్ పరిస్థితులు వైభవ్కు భిన్నమైన సవాలు ఇవ్వొచ్చు. అక్కడి పిచ్లపై వేగం, బౌన్స్ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉండటంతో ఈ పరిస్థితుల్లో యువ బ్యాటర్ ఎలా ఆడతాడో చూడాలని ఆయన అన్నారు. ఐపీఎల్లో అత్యుత్తమ బౌలర్లపై వైభవ్ ఆధిపత్యం చూపించిన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు.
వైభవ్ జట్టులో లేకపోయినా భారత్ వద్ద మంచి ఆటగాళ్లు చాలామంది ఉన్నారని వాల్టర్ పేర్కొన్నారు. ఇటీవల భారత్, జపాన్ మ్యాచ్లో వైడ్ నిర్ణయంపై జరిగిన చర్చపైనా ఆయన స్పందించారు. ఆ మ్యాచ్ను తాను ఎక్కువగా చూడలేదని, వైడ్ నిర్ణయంపై వివాదం జరిగిన విషయం మాత్రమే తెలుసని చెప్పారు.
ఈ ఏడాది టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో భారత్ చేతిలో ఎదురైన ఓటమి గురించి కూడా వాల్టర్ మాట్లాడారు. ఫైనల్లో ఓడిపోవడం బాధాకరమే అయినా.. ప్రతీకారం తమ ప్రధాన లక్ష్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. సొంత గడ్డపై న్యూజిలాండ్కు గర్వంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ మంచి క్రికెట్ ఆడటమే ముఖ్యమని చెప్పారు.
భారత్తో ఐదు టీ20లు, ఐదు వన్డేలు ఆడే అవకాశం తమ ఆటగాళ్లకు మంచి అనుభవమని వాల్టర్ అన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటని ప్రశంసించారు. మరో టెస్టు ఉంటే బాగుండేదని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
అక్టోబర్లో రాత్రి జరిగే మ్యాచ్ల సమయంలో చలి న్యూజిలాండ్కు కొంత అనుకూలంగా మారొచ్చని వాల్టర్ అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఆలస్యంగా ముగిసే మ్యాచ్ల కారణంగా ఆటగాళ్ల నిద్ర, విశ్రాంతి, ప్రయాణ నిర్వహణ కీలకమని చెప్పారు.
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో వైభవ్కు అవకాశం వస్తే.. వేగం, బౌన్స్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అతడి బ్యాటింగ్పై అందరి దృష్టి ఉండనుంది. ముఖ్యంగా ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కొంటాడన్నది వాల్టర్ వ్యాఖ్యలతో ఆసక్తికర అంశంగా మారింది.