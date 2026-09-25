India vs West Indies ODI: టార్గెట్ 2027 ప్రపంచకప్.. విండీస్ సిరీస్పై కన్నేసిన ముగ్గురు..!
India vs West Indies ODI: వెస్టిండీస్తో జరిగే వన్డే సిరీస్ కొందరు భారత ఆటగాళ్లకు కీలకంగా మారనుంది. 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం జట్టును సిద్ధం చేసే క్రమంలో ప్రతి మ్యాచ్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
India vs West Indies ODI: భారత క్రికెట్ జట్టు (Team India) వెస్టిండీస్తో ఆడే వన్డే సిరీస్ 2027 ప్రపంచకప్ ప్రణాళికలకు కీలక వేదికగా మారనుంది. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనున్న ఆ మెగా టోర్నీకి ఇంకా ఏడాదికి పైగా సమయం ఉన్నా.. జట్టు కూర్పుపై ఎంపికదారుల ఆలోచన మొదలైంది. రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma), విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli)తో కూడిన 15 మంది సభ్యుల జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో విండీస్తో జరిగే మ్యాచ్ల్లో కొందరు ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన వారి భవిష్యత్ అవకాశాలను ప్రభావితం చేయనుంది. ముఖ్యంగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, ఔకిబ్ నబీకి ఈ సిరీస్ మంచి అవకాశం.
రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (Ruturaj Gaikwad)..
భారత జట్టులో బ్యాటింగ్ స్థానాల విషయంలో రుతురాజ్కు కొంత సౌలభ్యం ఉంది. సాధారణంగా ఓపెనింగ్కు సరిపోయే అతడు నాలుగో స్థానంలోనూ ప్రభావం చూపించాడు. వన్డేల్లో నంబర్-4గా రెండు ఇన్నింగ్స్లు ఆడి 113 పరుగులు చేశాడు. అతడి సగటు 56.50, స్ట్రైక్రేట్ 116.49గా ఉంది.
మధ్యశ్రేణిలో స్థిరత్వం కోసం భారత్ పరిశీలిస్తున్న సమయంలో రుతురాజ్కు అవకాశం దక్కింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ (Shreyas Iyer) 2026లో తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ల్లో 219 పరుగులు చేశాడు. అతడి సగటు 27.38, స్ట్రైక్రేట్ 84.56. విండీస్పై రుతురాజ్ పెద్ద స్కోర్లు చేస్తే ప్రపంచకప్ ప్రణాళికల్లో అతడిని పరిగణించే అవకాశం పెరుగుతుంది.
నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (Nitish Kumar Reddy)..
ఆల్రౌండర్ విభాగంలో నితీశ్కు కూడా కీలక అవకాశం లభించింది. ఇటీవల అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన టీ20 సిరీస్లో మూడు ఇన్నింగ్స్ల్లో ఆరు వికెట్లు తీసి ఆకట్టుకున్నాడు. హార్దిక్ పాండ్యా (Hardik Pandya) విండీస్ వన్డేలకు అందుబాటులో లేని సమయంలో నితీశ్ తన సామర్థ్యాన్ని చూపించవచ్చు.
భారత్కు బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్ చేయగల ఆల్రౌండర్ అవసరం ఉంది. హార్దిక్ పూర్తి ఫిట్నెస్తో తిరిగి వచ్చిన తరువాత ఇద్దరూ కలిసి ఆడే అవకాశం ఉందని కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ (Gautam Gambhir) పేర్కొన్నాడు. ఈ సిరీస్లో నితీశ్ ప్రదర్శన ఆ దిశగా మరో ఎంపికను అందించవచ్చు.
ఔకిబ్ నబీ (Auqib Nabi)..
జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన ఫాస్ట్బౌలర్ ఔకిబ్ నబీకి ఇదే తొలి భారత పిలుపు. దేశవాళీ క్రికెట్లో చూపిన ఫామ్ కారణంగా అతడు వన్డే జట్టులో చోటు సంపాదించాడు. మహమ్మద్ సిరాజ్ (Mohammed Siraj), ప్రసిధ్ కృష్ణ (Prasidh Krishna), గుర్నూర్ బ్రార్ (Gurnoor Brar) వంటి పేసర్ల మధ్య నబీకి పోటీ ఉంది.
విండీస్ సిరీస్లో అవకాశం దక్కి అతడు ప్రభావవంతమైన ప్రదర్శన చేస్తే వన్డే ప్రణాళికల్లో మరో పేస్ ఎంపికగా ఎదగొచ్చు. హర్షిత్ రాణా ఫిట్నెస్ సమస్యలు కూడా పేస్ విభాగంలో పోటీని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.