Temple Manners: దైవ దర్శనం తరువాత ఆలయంలో ఎందుకు కూచోవాలి?
Temple Manners: మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు, గుడిలో ప్రదక్షణలు చేసి, దైవ దర్శనం చేసుకుని, ఆ తర్వాత కాసేపు మెట్ల మీద లేదా గుడి ఆవరణలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటాము. ఈ సంప్రదాయం ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. అయితే, దర్శనం తర్వాత వెంటనే గుడిని విడిచి వెళ్లకుండా కొన్ని క్షణాల పాటు నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవడం కేవలం విశ్రాంతి మాత్రమే కాదని, దాని వెనుక ఆధ్యాత్మిక, మానసిక, శాస్త్రీయ కారణాలు కూడా ఉన్నాయని నమ్ముతారు.
మత విశ్వాసాల ప్రకారం, భూమి అయస్కాంత తరంగాలు మరింత చురుకుగా ఉండే ప్రదేశాలలో దేవాలయాలు నిర్మితమవుతాయి. దేవాలయంలోని ప్రధాన మండపంలో దేవుని విగ్రహం కింద తరచుగా ఒక రాగి ముక్కను ఉంచుతారు. ఈ రాగి ఆ ప్రదేశంలోని సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించి, నిల్వ చేస్తుందని నమ్ముతారు.
ఒక భక్తుడు ఆలయాన్ని సందర్శించి భక్తితో భగవంతుని దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు, ఆ వాతావరణంలోని సానుకూల శక్తి వారి శరీరం, మనస్సుపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందువల్ల, దర్శనం చేసుకున్న వెంటనే వెళ్లిపోకుండా, కొంతసేపు ఆలయంలో కూర్చుంటే, ఆ శక్తి శరీరంలో నిలిచి ఉండి, మనస్సు మరింత ప్రశాంతంగా, స్థిరంగా మారుతుందని అంటారు.
ప్రశాంతంగా ఉండటానికి కొన్ని క్షణాలు కావాలి
దేవాలయాన్ని ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక ప్రపంచాలను కలిపే ఒక వారధిగా భావిస్తారు. అందువల్ల, దర్శనం తర్వాత కొన్ని నిమిషాలు ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం వల్ల మనసులోని ఆలోచనల వెల్లువ తగ్గుతుంది. ఆ కొన్ని క్షణాలలో, ఒక వ్యక్తి తన ఆలోచనలను, చేతలను ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు. మనసు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు, జీవితంలోని సమస్యలను సానుకూల దృక్పథంతో చూసే శక్తి అతనికి లభిస్తుంది.
దేవాలయాలలో కూర్చొని అనవసరంగా కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి బదులుగా ప్రార్థించమని మత గ్రంథాలు సలహా ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా, అనేక ప్రదేశాలలో ఈ శ్లోకాన్ని పఠించే సంప్రదాయం ఉంది:
“అనయాసేన్ మరణం, వినదైన్యేన్ జీవనమ్. దేహాన్తే తవ సన్నిధ్య, దేహి మే పరమేశ్వరమ్”
దీని అర్థం, 'ఓ ప్రభూ, నా జీవితం ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఉండుగాక, నా మరణం సుఖదుఃఖాలతో ఉండుగాక, నా చివరి క్షణంలో నేను నీ సన్నిధిని అనుభవించేలా అనుగ్రహించు.'
ఆలయ సందర్శన తర్వాత కొన్ని క్షణాల పాటు నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవడం కేవలం ఒక మతపరమైన సంప్రదాయం మాత్రమే కాదు, అది మనసుకు శాంతిని చేకూర్చి, సానుకూల శక్తిని ఇచ్చే ప్రక్రియగా కూడా పరిగణిస్తుంది. అందువల్ల, నేటికీ చాలా మంది భక్తులు ఆలయ సందర్శన తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే ముందు ఆలయ ప్రాంగణంలో కొంతసేపు కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తారు.
గమనిక : ఈ ఆర్టికల్ మతవిశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయా వ్యక్తుల విశ్వసాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని అవగాహన కోసం ఇచ్చింది మాత్రమే . ఏదైనా విశ్వసాలకు సంబంధించి విషయాల కోసం పండితులను సంప్రదించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నాం