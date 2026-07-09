Garuda Puranam: గరుడపురాణం చెప్పిన అత్యంత నిఘూడ రహస్యం...ఇలాంటి స్త్రీ భార్యగా లభిస్తే తలరాత మారిపోతుంది
గరుడపురాణంలో మరణానంతరం జరిగే విషయాలతో పాటు గృహస్థాశ్రమంలో ఉత్తమమైన స్త్రీ ఎలా ఉంటుందో స్పష్టం చేసింది. ఈ లక్షణాలున్న స్త్రీ పుట్టినింటికి, మెట్టినింటికి మంచిపేరు తెస్తుంది.
Garuda Puranam: భార్యభర్తల బంధానికి, గృహస్తాశ్రమానికి భారతీయ సనాతన ధర్మంలో అత్యున్నతమైన స్థానం ఉంది. వ్యాసమహర్షి రచించిన 18 మహాపురాణాల్లో ఒకటైన గరుడపురాణంలో గృహస్థాశ్రమం గురించి అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు. సాధారణంగా మనం గరుడపురాణం అంటే మరణానంతరం జరిగే విషయాల గురించే ఉంటుందని అనుకుంటాం. కానీ, మనిషి తన జీవితాన్ని స్వర్గధామం చేసుకోవడానికి అవసరమైన అనేక నిఘూడ జీవన సూత్రాలను ఇందులో పొందుపరిచారు. ముఖ్యంగా, ఒక పురుషుడి అదృష్టం, ఆయుష్షు, కీర్తి ప్రతిష్టలు అతను చేసుకోబోయే భార్య లక్షణాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయని గరుడపురాణంలోని ఆచార కాండ స్పష్టం చేస్తోంది. ఏ గృహంలోనైతే ఉత్తమ లక్షణాలు కలిగిన స్త్రీ అడుగుపెడుతుందో, అక్కడ దరిద్రం నశించి శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటారు.
ఉత్తమ గృహిణికి ఉండాల్సిన ప్రధాన దైవిక లక్షణాలు
గరుడపురాణంలో పేర్కొన్న ప్రకారం.. ఏ పురుషుడికైనా పవిత్ర గుణాలు కలిగిన స్త్రీ భార్యగా లభిస్తే, అతని జాతకంలోని దరిద్ర యోగాలన్నీ పటాపంచలై అఖండ ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. ఏ స్త్రీకైతే తన ఇల్లాన్ని ఒక దేవాలయంలా నిత్యం శుభ్రంగా, పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించుకునే ఓపిక ఉంటుందో, అక్కడ నకారాత్మక శక్తులు దరిచేరవు. గృహ శుభ్రత అనేది లక్ష్మీదేవి ఆకర్షణకు మొదటి సూత్రం. ఇంటికి వచ్చే పెద్దలను, బంధువులను ఆదరంగా ఆహ్వానించి, 'నొప్పించక తానొవ్వక' అనే రీతిలో మృదువుగా మాట్లాడే స్త్రీ ఉన్న ఇల్లు నందనవనంగా మారుతుంది. ఈ గుణం వల్ల వంశ గౌరవం సమాజంలో 10 వంతులు పెరుగుతుంది. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ అబద్ధాలు ఆడకుండా, భర్త పట్ల, కుటుంబం పట్ల అత్యంత నమ్మకమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శించే స్త్రీ మెట్టినింటికి రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుంది. ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నా, ఉన్నదాంట్లోనే పొదుపుగా సంసారాన్ని ఈదుతూ, సంతోషంగా ఉండే స్త్రీ లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతం. అపరిమితమైన కోరికలు లేని చోట శాంతి స్థిరంగా ఉంటుంది.
ఇలాంటి వారే అదృష్టవంతులు
యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా... ఏ ఇంట్లోనైతే సద్గుణాలు కలిగిన స్త్రీ ఆనందంగా ఉంటుందో, ఆ గృహాన్ని వెతక్కుంటూ అదృష్టం వస్తుంది. అటువంటి గృహిణి పుట్టినింటికి, మెట్టినింటికి కీర్తి తెచ్చే అక్షయపాత్రతో సమానం. అందుకే లౌకికపరమైన అందచందాల కంటే, అంతరంగంలో ఈ దైవిక గుణాలు ఉన్న స్త్రీని అర్ధాంగిగా పొందిన పురుషుడు భూమిపైనే స్వర్గాన్ని చూస్తాడని పురాణ వచనం. మీ గృహంలో కూడా ఈ నియమాలను గౌరవించి, స్త్రీని మహాలక్ష్మిలా ఆదరిస్తే మీ తలరాత మారడం ఖాయం. ఇలాంటి లక్షణాలున్న స్త్రీ ఈరోజుల్లో దొరకడం కష్టమని భావించేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, గరుడపురాణం చెప్పినట్టుగా ఈ లక్షణాలున్న స్త్రీ లభించిన భర్త నిజంగా అదృష్టవంతుడే.