Ganesh Visarjan Muhurat: అనంత చతుర్థశి రోజున గణేశుడిని ఏ సమయంలో నిమర్జనం చేయాలి?
అనంత చతుర్దశి రోజున గణేశ నిమజ్జనానికి శుభ సమయాలు, అనంతసూత్రం కట్టే ముహూర్తం, పూజా విధానం, నైవేద్యం, పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలను తెలుసుకుందాం.
Ganesh Visarjan Muhurat: వినాయక చవితి రోజు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ఇంటికి తీసుకొచ్చిన గణనాథుడికి అనంత చతుర్దశి రోజున వీడ్కోలు పలుకుతారు. అయితే గణేశ నిమజ్జనం అంటే కేవలం విగ్రహాన్ని నీటిలో కలపడం మాత్రమే కాదు. స్వామివారిని ఇంటికి ఆహ్వానించిన విధంగానే చివరి రోజూ భక్తితో పూజించి, చేసిన తప్పులకు క్షమాపణ కోరుతూ సాగనంపడం సంప్రదాయం. ఈ రోజే శ్రీమహావిష్ణువును అనంత రూపంలో ఆరాధించడం కూడా విశేషంగా భావిస్తారు.
నిమజ్జనానికి అనుకూల సమయాలు
పంచాంగం ప్రకారం అనంత చతుర్దశి రోజున గణేశ నిమజ్జనం, అనంత పూజకు పలు శుభ సమయాలు ఉన్నాయి. ఉదయం 6:12 నుంచి 10:42 వరకు, ఉదయం 11:48 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:36 వరకు, మధ్యాహ్నం 12:15 నుంచి 3:18 వరకు ఉన్నాయి. అయితే అనంతసూత్రం కట్టడం, ప్రధాన పూజ పూర్తి చేయడానికి ఉదయం 6:12 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:36 వరకు సమయాన్ని అనుకూలంగా పరిగణిస్తున్నారు. నిమజ్జన సమయాన్ని కుటుంబ సంప్రదాయం, స్థానిక పంచాంగం, నిమజ్జన ఏర్పాట్లను బట్టి నిర్ణయించుకోవచ్చు.
ఈసారి అనంత చతుర్దశికి ఎందుకు ప్రత్యేకత?
ఈ ఏడాది అనంత చతుర్దశి శుక్రవారం రావడం విశేషంగా చెబుతున్నారు. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన రోజుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ రోజు శ్రీమహావిష్ణువు అనంత రూపాన్ని, లక్ష్మీదేవిని కలిపి పూజించడం శుభప్రదమని భక్తుల విశ్వాసం. అదే సమయంలో సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, రవి యోగం ఏర్పడుతున్నట్లు పంచాంగ వివరాలు సూచిస్తున్నాయి. ఇలాంటి శుభయోగాల్లో పూజ, వ్రతం, దైవస్మరణ చేయడం ద్వారా పుణ్యఫలం లభిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో విశ్వసిస్తారు.
గణేశ నిమజ్జనం ముందు ఇలా పూజ చేయండి
నిమజ్జనానికి ముందు గణపతికి సాధారణంగా అభిషేకం చేయాలి. అనంతరం చందనం, కుంకుమ, ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు పుష్పాలు, దుర్వ సమర్పించాలి. ధూపం, దీపం వెలిగించి హారతి ఇవ్వాలి. స్వామివారికి ఇష్టమైన మోదకాలు, లడ్డూలు, పండ్లు వంటి నైవేద్యాలను సమర్పించవచ్చు. పూజ పూర్తయ్యాక చేతులు జోడించి తెలిసీ తెలియక చేసిన తప్పులకు గణపతిని క్షమించమని ప్రార్థించాలి. “వచ్చే ఏడాది మళ్లీ మా ఇంటికి రావాలి బప్పా” అని భక్తితో ఆహ్వానం పలికి నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్లడం సంప్రదాయం. ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేసుకునే వారు శుభ్రమైన నీటితో ఉన్న పెద్ద పాత్రను ఉపయోగించవచ్చు. బయట నిమజ్జనం చేసేవారు స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన సురక్షిత ప్రదేశాల్లోనే విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయడం మంచిది.
అనంతసూత్రానికి 14 ముడులు ఎందుకు?
అనంత చతుర్దశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువును అనంత రూపంలో పూజించడం ఈ పర్వదినంలోని మరో ముఖ్యమైన అంశం. పసుపు లేదా కుంకుమతో పవిత్రమైన దారాన్ని సిద్ధం చేసి అందులో 14 ముడులు వేస్తారు. ఈ 14 ముడులు 14 లోకాలకు ప్రతీకలుగా భావిస్తారు. పూజా సమయంలో అనంతసూత్రాన్ని స్వామివారి పాదాల వద్ద ఉంచి అక్షతలు, పుష్పాలు, ధూపం, దీపం సమర్పిస్తారు. అనంతరం పంచామృతం, మల్పువా వంటి నైవేద్యాలను సమర్పించి అనంత చతుర్దశి వ్రతకథను విని హారతి ఇస్తారు.
అనంతసూత్రం ఎవరు ఏ చేతికి కట్టుకోవాలి?
సంప్రదాయం ప్రకారం పురుషులు కుడి చేతికి, మహిళలు ఎడమ చేతికి అనంతసూత్రాన్ని ధరించాలి. అయితే కుటుంబ ఆచారం, ప్రాంతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం విధానంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అందుకే అనంత చతుర్దశి రోజున గణపతి నిమజ్జనాన్ని ఒక ముగింపుగా కాకుండా, భక్తితో చేసిన పూజకు పరిపూర్ణతగా భావిస్తారు. గణేశుడికి వీడ్కోలు పలికే వేళ భక్తి, కృతజ్ఞత, విశ్వాసమే ప్రధానమని ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయం చెబుతోంది.