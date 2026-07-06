Gangajal: కాశీ నుంచి ఇంటికి గంగాజలం తీసుకురావచ్చా... పెద్దలు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసా?
కాశీ నుంచి గంగాజలాన్ని ఇంటికి తీసుకురావచ్చా? సనాతన ధర్మం, స్కాంద పురాణం ప్రకారం కాశీ గంగాజలాన్ని ఎందుకు తీసుకురాకూడదో, హరిద్వార్ లేదా రిషికేశ్ నుంచి గంగాజలాన్ని ఎందుకు సేకరించాలో తెలుసుకుందాం.
Gangajal: హైందవ సనాతన ధర్మంలో గంగాజలానికి పరమ పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. గంగానది కేవలం ఒక నది కాదు.. మానవాళి పాపాలను కడిగేసే అమృత ధార. అందుకే ప్రతి శుభకార్యంలోనూ, పూజలలోనూ గంగాజలాన్ని తప్పనిసరిగా ఉపయోగిస్తాం. సాధారణంగా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి పవిత్ర జలాలను ఇంటికి తెచ్చుకోవడం మన ఆనవాయితీ. అయితే, కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అక్కడి గంగాజలాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంటికి తీసుకురాకూడదని పండితులు, పురాణాలు ఖచ్చితంగా చెబుతున్నారు. ఈ నియమం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం, ఆధ్యాత్మిక రహస్యం చాలా మందికి తెలియదు.
కాశీ గంగాజలాన్ని ఎందుకు తీసుకురాకూడదు?
స్కాందపురాణం ప్రకారం, కాశీ క్షేత్రానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ నియమం వెనుక ఉన్న నమ్మకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. కాశ్యాం మరణాన్ముక్తిః అంటుంది శాస్త్రం. అంటే కాశీలో మరణిస్తే నేరుగా మోక్షం లభిస్తుంది. కాశీలోని ప్రసిద్ధ రెండు ప్రధాన ఘాట్లు అయిన మణికర్ణిక, హరిశ్చంద్ర ఘాట్లలో నిత్యం 24 గంటలూ దహన సంస్కారాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. దేశం నలుమూలల నుండి చనిపోయిన వారి ఆత్మలకు సద్గతి కలగడం కోసం అస్థికలను తెచ్చి ఇక్కడి గంగానదిలోనే నిమజ్జనం చేస్తారు. ఇక్కడి జలాల్లో పితృదేవతల, జీవుల ఆత్మల అవశేషాలు అంతర్లీనంగా ఉంటాయని నమ్మకం. కాశీలోని గంగానది నుండి నీటిని పాత్రలలో నింపి ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల, ఆయా ఆత్మల విముక్తికి ఆటంకం కలిగి నట్లవుతుందని స్వయం సిద్ధాంతం. ఇది కేవలం ఒక నిషేధం కాదు.. మరణించిన జీవుల పట్ల మనం చూపించే అత్యున్నత గౌరవ భావం.
ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చంటే
పూజలు, అభిషేకాలు, అనారోగ్య నివారణల కోసం గంగాజలాన్ని తెచ్చుకోవాలనుకుంటే.. కేవలం హరిద్వార్ లేదా రిషికేష్ వంటి మైదాన ప్రాంతాల నుండే సేకరించాలి. ఈ నీటికి ఔషధ గుణాలు, వ్యాధులను నయం చేసే శక్తులు అత్యధికంగా ఉంటాయని ఆయుర్వేదం కూడా చెప్తోంది. కాశీ నగరం అనేది కేవలం భౌతికమైన ప్రదేశం కాదు.. అది పరమశివుని త్రిశూలంపై నిలిచిన ఆధ్యాత్మిక మండలం. కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకుని, గంగమ్మ తల్లికి నమస్కరించి.. అక్కడ లభించే ఆధ్యాత్మిక శాంతిని, శివానుగ్రహాన్ని మాత్రమే మనం హృదయంలో నింపుకుని తిరిగి రావాలి. అంతే తప్ప, అక్కడి నుండి గంగాజలాన్ని గానీ, మరే ఇతర వస్తువులను గానీ మోసుకురాకూడదనేదే సనాతన ధర్మం మనకు నేర్పుతున్న విజ్ఞత.