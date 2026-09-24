Dubbak: ఘనంగా 'మాల విద్యార్థి గర్జన' పోస్టర్ ఆవిష్కరణ
Dubbak: దుబ్బాకలో ఘనంగా 'మాల విద్యార్థి గర్జన' పోస్టర్ ఆవిష్కరణ. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి డిమాండ్లు.
దుబ్బాక: రాజ్యాంగబద్ధమైన హక్కుల సాధనకు, విద్యార్థి మరియు నిరుద్యోగ వర్గాల భవిష్యత్తును కాపాడుకోవడానికి రాబోయే రోజుల్లో నిర్వహించనున్న ‘మాల విద్యార్థి గర్జన’ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తూ సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణ కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ సర్కిల్ వద్ద పోస్టర్ను ఘనంగా ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ... బడుగు, బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి న్యాయబద్ధమైన పరిష్కారం చూపాలని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రభుత్వానికి ముఖ్య డిమాండ్లు:
విద్యాసంస్థల్లో పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ నిధులను వెంటనే విడుదల చేయాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాల్లో బడుగు, బలహీన వర్గాల రాజ్యాంగబద్ధమైన రిజర్వేషన్లను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలి.
నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి, అన్ని శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి. సంక్షేమ హాస్టళ్లలో మౌలిక వసతులు కల్పించి, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్య, పౌష్టికాహారం అందించాలి.