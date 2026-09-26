Razole: వీఆర్ఏల వినూత్న నిరసన: తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట భిక్షాటన!
Razole: రాజోలులో 11వ రోజుకు చేరుకున్న వీఆర్ఏల సమ్మెలో భాగంగా, తమ డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరుతూ తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద వారు భిక్షాటన చేస్తూ నిరసన తెలిపారు.
Razole: తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ వీఆర్ఏలు చేపట్టిన సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమ సమ్మె 11వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా శనివారం రాజోలు తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద వీఆర్ఏలు వినూత్న రీతిలో నిరసన చేపట్టారు.
అర్హత కలిగిన వీఆర్ఏలకు పదోన్నతులు కల్పించాలని, పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, నామినీ వీఆర్ఏలను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తూ పలు కార్యాలయాల వద్ద బిక్షాటన చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. తమ సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకే ఈ విధంగా నిరసన చేపట్టాల్సి వచ్చిందని వీఆర్ఏలు తెలిపారు.
ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రభుత్వ విధుల్లో కొనసాగుతున్న తమ సమస్యలను పరిష్కరించకుండా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడం సరికాదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించి వీఆర్ఏలతో చర్చలు జరిపి, వారి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. నిరసనలో పలువురు వీఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు.కావాలంటే దీనికి మరింత పత్రికా భాషలో ఆకట్టుకునే హెడ్డింగ్, సబ్హెడ్డింగ్ కూడా తయారు చేసి ఇస్తాను.