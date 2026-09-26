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Mamidikuduru: డిజిటల్ బోధనను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి!

Mamidikuduru: జడ్పీహెచ్‌ఎస్‌లో క్లస్టర్ సమావేశం. విద్యా ప్రమాణాల పెంపునకు ఉపాధ్యాయులు కృషి చేయాలని, డిజిటల్ బోధనను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సమగ్ర శిక్ష సీఎంవో పిలుపు.

PRABHU, RAZOLE
Published on: 26 Sept 2026 3:38 PM IST
Mamidikuduru
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Mamidikuduru: డిజిటల్ బోధనను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి!

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Mamidikuduru: పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాల పెంపునకు ఉపాధ్యాయులు నిరంతరం కృషి చేయాలని సమగ్ర శిక్ష సీఎంవో బీవీవీ సుబ్రహ్మణ్యం పిలుపునిచ్చారు. మామిడికుదురు జడ్పీహెచ్ పాఠశాలలో శనివారం నిర్వహించిన క్లస్టర్ కాంప్లెక్స్ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.

మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విద్యాబోధనలో సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగించాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా తరగతి గదుల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్‌ను ఉపాధ్యాయులు సద్వినియోగం చేసుకుని డిజిటల్ బోధనను వంద శాతం అమల్లోకి తీసుకురావాలని అన్నారు. విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెరిగేలా వినూత్న బోధనా పద్ధతులను అవలంబిస్తూ, ప్రతి విద్యార్థికి అర్థమయ్యే రీతిలో పాఠ్యాంశాలను బోధించాలని సూచించారు.

విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ, వెనుకబడిన విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాలని సుబ్రహ్మణ్యం సూచించారు. పాఠశాలల్లో మెరుగైన విద్యా వాతావరణం కల్పించడంలో ఉపాధ్యాయుల పాత్ర కీలకమని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ఎంఈఓలు శ్రీనివాస్, వెంకన్నబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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PRABHU, RAZOLE

PRABHU, RAZOLE

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