Kadali: భారీ వర్షాలకు నీటమునిగిన గమళ్లపాలెం కాలనీ!
Kadali: రాజోలు మండలం కడలి గమళ్లపాలెంలో భారీ వర్షాలకు జలదిగ్బంధం: డ్రైనేజీ లేక ఇళ్లలోకి చేరిన నీరు, శాశ్వత పరిష్కారం చూపి ఆదుకోవాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి.
కడలి: రాజోలు మండలం కడలి గ్రామంలోని గమళ్లపాలెం కాలనీలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కాలనీ మొత్తం నీటమునిగింది. వర్షపు నీరు బయటకు వెళ్లేందుకు సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ ముంపు సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నామని నిర్వాసితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాలనీ రహదారులు, ఇళ్ల పరిసరాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
నిర్వాసితుల కష్టాలను అధికారులు గుర్తించి, తక్షణమే కాలనీలో పర్యటించి నిలిచిపోయిన నీటిని తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్తులో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా శాశ్వత డ్రైనేజీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి, గమళ్లపాలెం కాలనీ ముంపు సమస్యకు పూర్తిస్థాయి పరిష్కారం చూపాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ప్రజల ఇబ్బందులపై అధికారులు స్పందించి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.