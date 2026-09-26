Gokavaram: సమాజ నిర్మాణంలో జర్నలిస్టులు కీలకం
Gokavaram: గోకవరం ప్రెస్క్లబ్ నూతన కార్యవర్గాన్ని అభినందించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర కీలకం.
గోకవరం: ఇటీవల నూతనంగా ఎన్నికైన ప్రెస్క్లబ్ కార్యవర్గ సభ్యులు మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబును మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నూతన కార్యవర్గ సభ్యులను సాదరంగా ఆహ్వానించి, ఘనంగా సత్కరించి అభినందనలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా జ్యోతుల చంటిబాబు మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్యంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర ఎంతో కీలకమని అన్నారు. ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య వారధిగా పనిచేస్తూ ప్రజా సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంలో పాత్రికేయులు ముఖ్యమైన బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రహదారులు, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, విద్య, వైద్యం, విద్యుత్, మౌలిక వసతులు వంటి సమస్యలను వార్తల ద్వారా వెలుగులోకి తీసుకురావడం ద్వారా వాటి పరిష్కారానికి జర్నలిస్టులు దోహదపడుతున్నారని అన్నారు. ప్రజల కష్టాలు, ఇబ్బందులకు పాత్రికేయులు గొంతుకగా నిలవాలని సూచించారు.
వార్తలను వాస్తవాధారాలతో, నిష్పక్షపాతంగా అందిస్తూ వృత్తిపరమైన విలువలను కాపాడుకోవాలని చంటిబాబు సూచించారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరవేయడంతో పాటు, వాటి అమలులో లోపాలను కూడా బాధ్యతాయుతంగా వెలుగులోకి తీసుకురావాలని అన్నారు.
నూతన ప్రెస్క్లబ్ కార్యవర్గం జర్నలిస్టుల సంక్షేమంతో పాటు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఐక్యంగా కృషి చేయాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా తమను సత్కరించి అభినందించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల చంటిబాబుకు ప్రెస్క్లబ్ కార్యవర్గ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రెస్క్లబ్ నూతన కార్యవర్గ సభ్యులు, జర్నలిస్టులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.