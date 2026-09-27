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Amalapuram: అమలాపురం మున్సిపాలిటీకి ప్రతిష్టాత్మక స్కోచ్ జాతీయ అవార్డు

Amalapuram: అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం మున్సిపాలిటీకి జాతీయ స్థాయిలో 'స్కోచ్' అవార్డు. వ్యర్థాల నిర్వహణ, పారిశుద్ధ్య మెరుగుదలకి గానూ పురస్కారం.

SURESH, AMALAPURAM
Published on: 27 Sept 2026 11:16 AM IST
Amalapuram
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Amalapuram: అమలాపురం మున్సిపాలిటీకి ప్రతిష్టాత్మక స్కోచ్ జాతీయ అవార్డు

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Amalapuram: అమలాపురం పురపాలక సంఘం జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని, గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది. పట్టణంలో చేపట్టిన సమీకృత వ్యర్థాల నిర్వహణ (Integrated Waste Management),పారిశుద్ధ్య మెరుగుదల కార్యక్రమాలకు గానూ అమలాపురం మున్సిపాలిటీకి ప్రతిష్టాత్మక ‘స్కోచ్’ (SKOCH) జాతీయ అవార్డు లభించింది.​న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో అమలాపురం మున్సిపాల్ కమిషనర్ వి. నిర్మల్ కుమార్ ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తొలిసారిగా అమలాపురం మున్సిపాలిటీ పాల్గొని అవార్డు గెలుచుకోవడం విశేషం.పారిశుద్ధ్య నిర్వహణలో వినూత్న పద్ధతులు పాటించడంతో పాటు,ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా అమలు చేసినందుకు గానూ ఈ జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు దక్కింది.

ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ నిర్మల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పురపాలక సిబ్బంది కృషి,ప్రజల భాగస్వామ్యం వల్లే ఈ పురస్కారం సాధ్యమైందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.అమలాపురం పురపాలక సంఘానికి జాతీయ అవార్డు రావడం పట్ల స్థానిక ప్రజలు,అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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SURESH, AMALAPURAM

SURESH, AMALAPURAM

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