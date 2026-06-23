Health Tips: మాంసం, గుడ్లు తినకపోయినా పర్లేదు.. ఈ 5 కూరగాయలతో బాడీకి ఫుల్ ప్రోటీన్!
Health Tips: భారతదేశంలో శాకాహారుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. మాంసం, గుడ్లు తినని వారు తమ శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ను కాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ, పుట్టగొడుగులు వంటి 5 రకాల కూరగాయల ద్వారా ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Health Tips: సాధారణంగా శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ (మాంసకృత్తులు) లభించాలంటే నిపుణులు మాంసం, చేపలు, గుడ్లు తినమని సలహా ఇస్తుంటారు. అయితే భారతదేశంలో శాకాహారం (Vegetarianism) పాటించే వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. మరి నాన్వెజ్ తినని వారు ప్రోటీన్ లోపం బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఎటువంటి ఆందోళన అవసరం లేదు, మనం రోజూ తినే కొన్ని రకాల కూరగాయల ద్వారానే శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్లను సమృద్ధిగా పొందవచ్చు. మీ డైలీ డైట్లో చేర్చుకోవాల్సిన ఆ 5 సూపర్ కూరగాయలు ఇవే.
1. కాలీఫ్లవర్ (Cauliflower)
కాలీఫ్లవర్ కేవలం రుచికరమైన కూర మాత్రమే కాదు, ఇందులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ మందికి తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే.. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తినడం వల్ల ప్రోటీన్తో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పొటాషియం, మెగ్నీషియం మరియు పీచుపదార్థం (ఫైబర్) సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
2. బచ్చలికూర (Spinach)
ఆకుకూరల రారాజు అయిన బచ్చలికూర (పాలకూర) పోషకాల గని. ఇందులో ప్లాంట్ బేస్డ్ ప్రోటీన్ అత్యధికంగా ఉంటుంది. శరీర కణాల అభివృద్ధికి తోడ్పడే విటమిన్ బి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఫైబర్ ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే వైద్యులు దీనిని రెగ్యులర్ డైట్లో చేర్చుకోమంటారు.
3. బంగాళాదుంప (Potato)
బంగాళాదుంపలు తింటే కేవలం పిండిపదార్థం (కార్బోహైడ్రేట్లు) మాత్రమే వస్తుందనుకుంటే పొరపాటే. దీని ద్వారా శరీరానికి మంచి ప్రోటీన్ కూడా అందుతుంది. బంగాళాదుంపలను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి తక్కువ మంటపై ఉడికించడం లేదా వేయించడం ద్వారా ప్రోటీన్తో పాటు విటమిన్ సి, పొటాషియం, మరియు పీచుపదార్థాలను పొందవచ్చు.
4. బ్రోకలీ (Broccoli)
మీరు మాంసం, గుడ్లకు దూరంగా ఉండే వారైతే.. బ్రోకలీ మీ పాలిట అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. పచ్చటి కాలీఫ్లవర్లా కనిపించే ఈ కూరగాయలో అత్యధిక మోతాదులో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అంతేకాదు, రక్తహీనతను తగ్గించే ఐరన్ (ఇనుము) కూడా ఇందులో పుష్కలంగా దొరుకుతుంది. దీనిని లైట్గా ఉడకబెట్టి (Boiled) లేదా సలాడ్లలో వేసుకుని తినడం వల్ల పూర్తి ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
5. పుట్టగొడుగులు (Mushrooms)
పుట్టగొడుగులు సాధారణ కూరగాయలతో పోలిస్తే కాస్త ఖరీదైన ఆప్షనే అయినప్పటికీ.. ప్రోటీన్ పరంగా ఇవి నాన్వెజ్తో సమానంగా పనిచేస్తాయి. వారంలో 3 నుంచి 4 సార్లు పుట్టగొడుగులను ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే శరీరంలో ప్రోటీన్ లోపమనేదే రాదు. ఇంకా దీనివల్ల శరీరానికి మరెన్నో అవసరమైన సూక్ష్మ పోషకాలు (Micronutrients) అందుతాయి.