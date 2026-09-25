Photo Gallery: భక్తజన సందోహం మధ్య అంబరాన్ని తాకిన బడా గణేశుడి శోభాయాత్ర!
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Photo Gallery:
Khairatabad Ganesh Shobha Yatra Photo Gallery: హైదరాబాద్లోని ప్రసిద్ధ ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి శోభాయాత్ర భక్తిశ్రద్ధల మధ్య అత్యంత వైభవంగా సాగుతోంది. టస్కర్ వాహనంపై కొలువుదీరిన మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చారు.
నిర్దేశిత షెడ్యూల్ ప్రకారం సెన్సేషన్ థియేటర్, రాజ్దూత్ చౌరస్తా, టెలిఫోన్ భవన్, ఇక్బాల్ మినార్, తెలంగాణ తల్లి చౌరస్తా మీదుగా ఎన్టీఆర్ మార్గ్కు శోభాయాత్ర చేరుకుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకల్లా ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద ఉన్న క్రేన్ నంబర్ 5 వద్ద నిమజ్జన కార్యక్రమం పూర్తిచేసేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
మార్గమధ్యంలో భక్తుల జయధ్వానాలు, డప్పు చప్పుళ్లు, కోలాటాలతో నగరమంతా పండగ వాతావరణం సంతరించుకుంది. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు మధ్య యాత్రను విజయవంతంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నారు.