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Hi Movie OTT Review : నయనతార ‘హాయ్’ ఎలా ఉంది?

బుల్లితెరపై నటుడిగా ప్రస్థానం ప్రారంభించి వెండితెరపై కథానాయకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు కెవిన్ రాజ్. ఆయన, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార

G Krishna
Published on: 26 Sept 2026 5:12 PM IST
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బుల్లితెరపై నటుడిగా ప్రస్థానం ప్రారంభించి వెండితెరపై కథానాయకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు కెవిన్ రాజ్. ఆయన, లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం 'హాయ్'. విష్ణు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 28న థియేటర్లలో విడుదలైంది. సెప్టెంబర్ 25 నుంచి తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో 'జీ5' (ZEE5) ఓటీటీ వేదికగా ప్రసారమవుతోంది. మరి ఈ సినిమా కథేంటి, ఓటీటీ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కథా నేపథ్యం

కలవారి కుటుంబానికి చెందిన సుబ్రమణ్యం అలియాస్ సుబ్బుకి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలనేది బలమైన కోరిక. కానీ తాను ఇష్టపడిన అమ్మాయిలెవరూ అతన్ని పట్టించుకోకపోవడంతో తనకు తగిన భాగస్వామి కోసం హైదరాబాద్ చేరుకుంటాడు. మరోవైపు దేవసేన తండ్రి చంద్రం తాగుడుకు బానిసై చేసిన అప్పు తీర్చలేకపోవడంతో, అప్పుల దొరబాబు తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని దేవసేనపై ఒత్తిడి తెస్తాడు. ఆ పెళ్లి ఇష్టం లేక దేవసేన హైదరాబాద్ పారిపోతుంది. అక్కడ ఆమెకు సుబ్బు పరిచయమవుతాడు. పరిచయం కాస్తా సాన్నిహిత్యంగా మారి సుబ్బు ఆమెతో ప్రేమలో పడగా, దేవసేన మాత్రం అతన్ని కేవలం ఒక మంచి స్నేహితుడిగానే చూస్తూ, జీవితంలో స్థిరపడటం కోసం లండన్ వెళ్లే ప్రయత్నాల్లో ఉంటుంది.

మలుపు తిప్పిన అబద్ధం

అనుకోకుండా వీరిద్దరూ హైదరాబాద్‌లో కలిసి ఉంటున్నారనే విషయం ఇరు కుటుంబాలకు తెలిసి, వారు వచ్చి నిలదీస్తారు. ఆ కంగారులో సుబ్బు ఒక పెద్ద అబద్ధం చెప్తాడు - దేవసేన తన వల్ల గర్భవతి అయిందని ప్రకటించేస్తాడు. దాంతో చంద్రం చేసిన అప్పు తీర్చేసి, దేవసేనను తమ కోడలిగా చేసుకోవడానికి ప్రమీల దంపతులు అంగీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి వారిద్దరూ పడిన తిప్పలు, దేవసేన లండన్ వెళ్లిపోయిందా లేక సుబ్బు ప్రేమను అర్థం చేసుకుందా అనే ఆసక్తికర పరిణామాల చుట్టూ మిగతా కథ నడుస్తుంది.

కథనం సాగిన తీరు

ఇద్దరు విభిన్న పరిస్థితుల్లో పట్నానికి వచ్చిన హీరో హీరోయిన్లు కలవడం, ఒకరిది ప్రేమ కాగా మరొకరిది స్నేహం మాత్రమే కావడం, ఆపై హీరో చెప్పిన చిన్న అబద్ధం వల్ల ఇద్దరూ ఒకే ఇంట్లో ఉండాల్సి రావడం అనే పాయింట్ చుట్టూ కథ సాగుతుంది. కథనంలో మొదటి భాగం చాలా తేలికగా, సరదా సన్నివేశాలతో సందడిగా సాగిపోతుంది. ఇక రెండో భాగంలో ఇరు కుటుంబాలకు విషయం తెలియడం, హీరో ఇంటికి హీరోయిన్ రావడం, వారు ఆడిన అబద్ధాన్ని కవర్ చేయడానికి పడే ఇబ్బందులతో సన్నివేశాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఘట్టాలు మళ్లీ సంప్రదాయ రొటీన్ బాటలోనే ముగుస్తాయి.

విశ్లేషణ & సాంకేతిక విభాగం

పెళ్లి పట్ల ప్రత్యేక అభిప్రాయాలున్న హీరో, నచ్చని పెళ్లి తప్పించుకోవడానికి పారిపోయిన హీరోయిన్ వంటి అంశాలు ఇప్పటికే అనేక సినిమాల్లో చూసేసిన రొటీన్ ట్రాకే. హీరో చెప్పే ఒక అబద్ధం చుట్టూనే డ్రామా అంతా అల్లుకున్నప్పటికీ, ఆ అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందనే సందేహం ప్రేక్షకుడికి కలుగుతుంది. కథలో కొత్తదనం లేకపోయినప్పటికీ, రాధిక, భాగ్యరాజ్, ప్రభు, సుహాసిని వంటి సీనియర్ తారాగణం తమ అనుభవంతో పాత్రలకు ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయడం వల్ల ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. సాంకేతిక విభాగంలో రాజేశ్ శుక్లా సినిమాటోగ్రఫీ, జీన్ మార్టిన్ సంగీతం, ఫిలోమిన్ రాజ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ కథకు తగినట్లుగా కుదిరాయి.

"ఒకరిని ఇష్టపడటం తేలికే, కానీ వారి చేత తిరిగి ప్రేమించబడటం కష్టం.. నిజమైన ప్రేమ దక్కాలంటే నిరీక్షణ తప్పదు" అనే చక్కని సందేశాన్ని ఈ చిత్రం అందిస్తుంది. రొటీన్ కథనమే అయినప్పటికీ, సీనియర్ నటీనటుల నటన , సరదా సన్నివేశాల కోసం ఫ్యామిలీతో కలిసి ఓటీటీలో ఒకసారి చూడదగిన చిత్రంగా 'హాయ్' నిలుస్తుంది.

Hi MovieNayantharaKevin RajZEE5OTT Review
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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