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Nellore: నెల్లూరులో కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో న్యాయ అవగాహన సదస్సు!

Nellore: నెల్లూరు కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ప్రజలకు రాజ్యాంగ, న్యాయ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ నాయకులు మరియు ప్రముఖ న్యాయవాదులు.

A Praveen, Nellore
Published on: 26 Sept 2026 1:49 PM IST
Nellore
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Nellore: నెల్లూరులో కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ ఆధ్వర్యంలో న్యాయ అవగాహన సదస్సు!

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Nellore: ప్రతి పౌరుడు తన హక్కులు, బాధ్యతలు, చట్టపరమైన రక్షణలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ లీగల్ సెల్ నాయకులు, న్యాయవాదులు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ లీగల్ సెల్ నాయకుడు, న్యాయవాది వి. సుధీర్, సీనియర్ న్యాయవాదులు గొల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యం, జి. రమణయ్య ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కలెక్టరేట్ ఆవరణలో ప్రజలకు న్యాయ, రాజ్యాంగ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన ప్రజలకు రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులు, పౌరుల బాధ్యతలు, చట్టపరమైన రక్షణలు తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు. రాజ్యాంగంలోని న్యాయం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి విలువలను ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాలని, ఇతరుల హక్కులకు భంగం కలిగించకుండా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.

చట్టంపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల అనేక సందర్భాల్లో సామాన్య ప్రజలు తమ హక్కులను వినియోగించుకోలేకపోతున్నారని, అందువల్ల ప్రజలకు నిరంతరం న్యాయ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని న్యాయవాదులు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా న్యాయవాది వి. సుధీర్ మాట్లాడుతూ, “చట్టం గురించి తెలుసుకోవడం న్యాయవాదులకు మాత్రమే పరిమితమైన విషయం కాదు. ప్రతి పౌరుడికి తన హక్కులు, బాధ్యతలపై అవగాహన ఉండాలి. చట్టంపై అవగాహన ఉన్నప్పుడే ప్రజలు తమ హక్కులను సమర్థవంతంగా పరిరక్షించుకోగలరు” అన్నారు.

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విద్యార్థులకు కూడా చిన్న వయసు నుంచే రాజ్యాంగం, చట్టాలు, హక్కులు, బాధ్యతలపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్దేశంతో తన బృందంతో కలిసి పాఠశాలలకు వెళ్లి విద్యార్థులకు రాజ్యాంగం, చట్టాలు, బాలల హక్కులు, సైబర్ నేరాలు, ర్యాగింగ్, వేధింపులు, సామాజిక బాధ్యత తదితర అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

“విద్యార్థులే భవిష్యత్ పౌరులు. బాల్యం నుంచే రాజ్యాంగ విలువలు, చట్టాల పట్ల గౌరవం, ఇతరుల హక్కులను గౌరవించే సంస్కారం పెంపొందించాలి. ప్రజల్లో న్యాయ చైతన్యం పెంచడం, సామాజిక న్యాయం కోసం కృషి చేయడం మా లక్ష్యం” అని వి. సుధీర్ తెలిపారు.

సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ చట్టాన్ని గౌరవిస్తూ, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో వ్యవహరించాలని, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోకుండా న్యాయపరమైన మార్గాలను ఆశ్రయించాలని న్యాయవాదులు సూచించారు.

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A Praveen, Nellore

A Praveen, Nellore

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