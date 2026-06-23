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Lucknow Fire Tragedy : 15 మంది చనిపోయాక బయటపడిన భవన రహస్యం.!

Lucknow Fire Tragedy : ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో సోమవారం సంభవించిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం పదిహేను మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న సంగతి తెలిసిందే.

G Krishna
Published on: 23 Jun 2026 8:45 AM IST
Lucknow Fire Tragedy
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Lucknow Fire Tragedy 

Lucknow Fire Tragedy : ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని అలీగంజ్ ప్రాంతంలో సోమవారం సంభవించిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం పదిహేను మంది ప్రాణాలను బలిగొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఉషా మెహతా మార్గ్‌లో ఉన్న ఒక మూడు అంతస్తుల వాణిజ్య భవనంలో చెలరేగిన ఈ మంటల్లో యానిమేషన్ శిక్షణ కేంద్రానికి వచ్చిన విద్యార్థులు చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దారుణ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్న అధికారులకు దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు తెలిశాయి. ప్రమాదం జరిగిన ఈ భవనానికి గతంలోనే నిబంధనల ఉల్లంఘనల కింద కూల్చివేత ఆదేశాలు వచ్చాయని, కానీ ఆ తర్వాత వాటిని వెనక్కి తీసుకున్నారని అధికారిక రికార్డుల ద్వారా వెల్లడైంది.

గతంలోనే కూల్చివేత ఆదేశాలు.. ఆపై ఉపసంహరణ

అలీగంజ్ ప్రాంతంలోని సెక్టార్ డి పరిధిలో ఉన్న ఈ భవనాన్ని దాదాపు రెండు వేల చదరపు అడుగుల స్థలంలో నిర్మించారు. రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు ఇరవై తేదీన ఈ స్థలంలో నివాస భవన నిర్మాణానికి లక్నో అభివృద్ధి సంస్థ అనుమతులు మంజూరు చేసింది. అయితే, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇక్కడ వాణిజ్య నిర్మాణాన్ని చేపట్టడంతో రెండు వేల పదహారులో అధికారులు చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు. విచారణల అనంతరం రెండు వేల పదహారు మే పదివ తేదీన ఈ భవనాన్ని కూల్చివేయాలని లక్నో అభివృద్ధి సంస్థ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసింది. కానీ, ఆ తర్వాత భవన యజమానులు తమకు సరైన విచారణ అవకాశం ఇవ్వలేదని, నిబంధనల ప్రకారమే కట్టామని సవాలు చేయడంతో, అదే ఏడాది జూలై ఐదవ తేదీన ఆ కూల్చివేత ఆదేశాలను అధికారులు రద్దు చేయడం గమనార్హం.

పలుమార్లు మారిన భవన యాజమాన్యం

అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం, ఈ ఆస్తిని మొదట ఒక లాటరీ ద్వారా ఒకరికి కేటాయించారు. ఆ తర్వాత రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో విజయ్ కుమార్, ఉషా అనే వారికి విక్రయించారు. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత, అంటే రెండు వేల పదమూడులో వీరు వీరేంద్ర ప్రతాప్ శుక్లా , సురేంద్ర ప్రతాప్ శుక్లా అనే సోదరులకు ఈ భవనాన్ని అమ్మేశారు. అనంతరం రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు ఏడవ తేదీన లక్నో అభివృద్ధి సంస్థ రికార్డులలో ఈ భవనం కొత్త యజమానుల పేరు మీదకు మారింది. భవన నిర్మాణ నిబంధనలు , అగ్నిమాపక భద్రతా నియమాలను ఉల్లంఘించడం వల్లే ఈ స్థాయిలో ప్రాణనష్టం జరిగిందా అనే కోణంలో ఇప్పుడు అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

ఉపిరాడకుండా చేసిన దట్టమైన పొగ.. అత్యవసర మార్గం లేదు

సోమవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో ఈ భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి. పై అంతస్తులలో యానిమేషన్ శిక్షణ కేంద్రం నడుస్తుండగా, కింది అంతస్తులలో జంతువుల విక్రయశాల , క్లినిక్ ఉన్నాయి. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఏసీ ఉన్న మార్గం నుండి మంటలు మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే దట్టమైన పొగ భవనమంతా వ్యాపించింది. భవనంలో కనీస ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ లేకపోవడం వల్లే పై అంతస్తుల్లో ఉన్న విద్యార్థులు లోపలే చిక్కుకుపోయి ఊపిరాడక చనిపోయారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్.. కఠిన చర్యలకు ఆదేశం

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే 19 ఫైర్ఇంజిన్ లతో పాటు స్టేట్ డిసాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్సెస్, సివిల్ డిఫెన్స్ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగి భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. లోపల చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి పక్కనే ఉన్న భవనాల గోడలకు రంధ్రాలు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంపై పట్టణాభివృద్ధి, ఇంధన శాఖ మంత్రి ఏ కే శర్మ స్పందిస్తూ, భవన నిర్మాణ ప్రమాణాల ఉల్లంఘనతో సహా అన్ని కోణాల్లోనూ పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపిస్తామని, నిర్లక్ష్యానికి కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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