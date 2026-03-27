Brahmos 800: సైన్యం అమ్ములపొదిలోకి అప్ డేటెడ్ బ్రహ్మోస్..దీని రేంజ్ మామూలుగా ఉండదు

Home జాతీయంBrahmos 800: సైన్యం అమ్ములపొదిలోకి అప్ డేటెడ్ బ్రహ్మోస్..దీని రేంజ్ మామూలుగా ఉండదు

KVD Varma
Published on: 27 March 2026 10:32 AM IST
X

Brahmos 800: భారత సైన్యం 800 కిలోమీటర్లకు పైగా పరిధి కలిగిన బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణిని కొనుగోలు చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం సైన్యం వద్ద 450 కిలోమీటర్ల వరకు పరిధి కలిగిన బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ఉంది. ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ ప్రకారం, ఈ కొత్త రకం క్షిపణి కోసం సైన్యం భారీ ఆర్డర్ ఇవ్వాలని యోచిస్తోందని రక్షణ అధికారులు తెలిపారు.

రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనకు త్వరలో ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. 2025 మే నెలలో జరిగిన భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధ సమయంలో ఆపరేషన్ సింధూర్‌లో బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని ఉపయోగించారు. దీనితోనే భారత బలగాలు పలు పాకిస్థాన్ వైమానిక దళ స్థావరాలను విజయవంతంగా లక్ష్యంగా చేసుకోగలిగాయి.

ఢిల్లీ నుంచి ఇస్లామాబాద్..

ఇప్పుడు, 800 కిలోమీటర్ల పరిధి గల కొత్త క్షిపణుల రాకతో, ఢిల్లీ నుంచే పాకిస్తాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ఢిల్లీ, ఇస్లామాబాద్‌ల మధ్య గగనతల దూరం 700 కిలోమీటర్లు.

కొత్త తరం యుద్ధానికి సన్నద్ధత..

భారత సైన్యం ఒక ప్రత్యేక క్షిపణి దళాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి, క్షిపణుల సంఖ్యను పెంచడానికి కృషి చేస్తోంది. సైన్యం తన ఫ్యాక్టరీలలో డ్రోన్‌లను కూడా భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేస్తోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్‌ల మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం సుదూర క్షిపణుల ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచింది. కొత్త తరం యుద్ధాన్ని ఊహించి, సైన్యం డ్రోన్‌లను, క్షిపణులను పెద్ద ఎత్తున వినియోగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఫిరంగి, పదాతి దళ విభాగాలలో ప్రత్యేక డ్రోన్ రెజిమెంట్లు, ప్లాటూన్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది.

బ్రహ్మోస్ భారత్-రష్యాల ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్..

బ్రహ్మోస్ సూపర్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి భారత్-రష్యాల సంయుక్త ప్రాజెక్ట్, దీనిలోని చాలా భాగాలను ఇప్పుడు స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేశారు. ఈ క్షిపణి మూడు సాయుధ దళాల సేవలో ఉంది. దీనిని గాలి, సముద్ర, భూతల దాడుల కోసం ఉపయోగిస్తారు.

భారతదేశ రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (DRDO), రష్యా ఫెడరల్ స్టేట్ యూనిటరీ ఎంటర్‌ప్రైజ్ NPOM మధ్య కుదిరిన ఉమ్మడి ఒప్పందం కింద బ్రహ్మోస్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. బ్రహ్మోస్ ఒక మధ్యశ్రేణి స్టెల్త్ రామ్‌జెట్ సూపర్‌సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి. ఈ క్షిపణిని నౌకలు, జలాంతర్గాములు, విమానాలు లేదా భూమి నుండి ప్రయోగించవచ్చు.

రక్షణ శాఖ అధికారుల ప్రకారం, బ్రహ్మ దేవుని శక్తివంతమైన ఆయుధమైన బ్రహ్మాస్త్రం పేరు మీదుగా బ్రహ్మోస్‌కు ఆ పేరు పెట్టారు. అయితే, భారతదేశంలోని బ్రహ్మపుత్ర, రష్యాలోని మోస్క్వా నదుల పేర్ల మీదుగా కూడా ఈ క్షిపణికి ఆ పేరు వచ్చిందని కొన్ని రిపోర్ట్స్ లో ఉంది. బ్రహ్మోస్ ను ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన నౌకా విధ్వంసక క్రూయిజ్ క్షిపణిగా పరిగణిస్తారు.

Indian ArmyBrahMos MissileRussiaMissiles
జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X