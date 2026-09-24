News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home జాతీయంEmployee Salary: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. 5 రోజులు ముందే అకౌంట్లోకి సెప్టెంబర్ నెల జీతం!

Employee Salary: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. 5 రోజులు ముందే అకౌంట్లోకి సెప్టెంబర్ నెల జీతం!

Employee Salary: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఆర్థిక శాఖ గుడ్ నూస్ తెలిపింది. దేశవ్యాప్త బ్యాంకు సమ్మె నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 2026 జీతాలు, పెన్షన్లను ముందుగానే (సెప్టెంబర్ 25న) జమ చేయనున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 24 Sept 2026 4:21 PM IST
Employee Salary
X

Employee Salary: ఉద్యోగులకు అలర్ట్.. 5 రోజులు ముందే అకౌంట్లోకి సెప్టెంబర్ నెల జీతం!

Short News

Employee Salary: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక కీలక నిర్ణయం ద్వారా ఊరటనిచ్చింది. సెప్టెంబర్ 28 నుంచి 30 వరకు దేశవ్యాప్తంగా మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న బ్యాంకు సమ్మె కారణంగా ఆర్థిక లావాదేవీలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా చూసేందుకు, సెప్టెంబర్ 2026 నెల జీతాలు మరియు పెన్షన్లను ముందుగానే అందించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ సెప్టెంబర్ 23న అధికారికంగా ఒక సర్క్యులర్‌ను విడుదల చేసింది.

సమ్మె కాలంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా అసౌకర్యానికి గురికాకుండా ఉండేందుకు ఈ ముందస్తు చెల్లింపుల ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఆర్థిక సేవల శాఖ స్పష్టం చేసింది. దీని ప్రకారం, సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు, వేతనాలు మరియు పెన్షన్ల చెల్లింపును సెప్టెంబర్ 25, 2026 (శుక్రవారం) నాడే డ్రా చేసి పంపిణీ చేయనున్నారు.

ఎవరెవరు లబ్ధి పొందనున్నారు?

డిఫెన్స్, పోస్టల్, టెలికమ్యూనికేషన్స్, మరియు వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు.

పారిశ్రామిక ఉద్యోగులు (Industrial Employees) మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు అందరూ ఈ ముందస్తు పంపిణీ ద్వారా లబ్ధి పొందనున్నారు.

సంబంధిత బ్యాంకులు లేదా పే అండ్ అకౌంట్స్ ఆఫీసులు (PAO) సెప్టెంబర్ 25 నాటికి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జీతాలు, పెన్షన్లను జమ చేయాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. అలాగే, కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా అన్ని డ్రాయింగ్ అండ్ డిస్బర్సింగ్ ఆఫీసుల (DDOs) అధికారులు సెప్టెంబర్ 25 నాటికి అవసరమైన దరఖాస్తులను బ్యాంకులకు సమర్పించాలని ఆదేశించింది.


Central government employeesadvance salarycentral govt pensioners salary
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X