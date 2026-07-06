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Babu Jagjivan Ram: అణగారిన వర్గాల మహోజ్వలనం...బాబు జగజ్జీవన్‌ రామ్‌

బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం, అణగారిన వర్గాల సాధికారత కోసం చేసిన కృషి, 1971 యుద్ధంలో పోషించిన కీలక పాత్ర, హరిత విప్లవానికి అందించిన సేవల గురించి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 6 July 2026 9:59 AM IST
Babu Jagjivan Ram: అణగారిన వర్గాల మహోజ్వలనం...బాబు జగజ్జీవన్‌ రామ్‌
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Babu Jagjivan Ram: భారతదేశ సామాజిక, రాజకీయ చరిత్రలో 'బాబూజీ'గా సుపరిచితులైన డాక్టర్ బాబు జగజ్జీవన్‌ రామ్‌ కేవలం ఒక నాయకుడు మాత్రమే కాదు, శతాబ్దాల అణచివేతకు గురైన వర్గాల ఆత్మగౌరవ ప్రతీక. జూలై 6న ఆయన వర్ధంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా నివాళులర్పిస్తున్న వేళ, నవభారత నిర్మాణంలో ఆయన పోషించిన చారిత్రక పాత్రను నేటి తరానికి అర్ధమయ్యే రీతిలో తెలుసుకుందాం.

ఐదు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానం

1908 ఏప్రిల్ 5న బీహార్‌లోని చంద్వాలో ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన జగజ్జీవన్‌ రామ్‌, భారత పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఒక అపూర్వమైన రికార్డును సృష్టించారు. కేంద్ర క్యాబినెట్‌లో సుదీర్ఘకాలం పాటు, దాదాపు 50 సంవత్సరాల పాటు వివిధ కీలక మంత్రిత్వ శాఖలను నిర్వహించిన ఏకైక ఘనత ఆయనది. 1934లో ఆయన స్థాపించిన 'ఆల్ ఇండియా డిప్రెస్డ్ క్లాసెస్ లీగ్' అంటరానితనం, సామాజిక వివక్షపై జరిగిన పోరాటంలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

దౌత్య నీతి....1971 యుద్ధ విజయం

బాబు జగజ్జీవన్ రామ్ కేవలం అంతర్గత సామాజిక సంస్కర్త మాత్రమే కాదు, అంతర్జాతీయ భౌగోళిక రాజకీయాలను శాసించిన గొప్ప వ్యూహకర్త. 1971లో భారత్-పాకిస్తాన్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఆయనే దేశ రక్షణ మంత్రి. ఆ సమయంలో అమెరికా, చైనా వంటి అగ్రరాజ్యాలు పాకిస్తాన్‌కు పరోక్షంగా మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, బాబూజీ అసాధారణమైన దౌత్య, సైనిక వ్యూహాలతో భారత సైన్యాన్ని నడిపించారు. దీని ఫలితంగానే కేవలం 13 రోజుల్లోనే పాక్ సైన్యం లొంగిపోవడం, ప్రపంచ పటంలో 'బంగ్లాదేశ్' అనే కొత్త దేశం ఆవిర్భవించడం జరిగాయి. అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని చాటడంలో ఆయన పాత్ర చిరస్మరణీయం.

హరిత విప్లవం

ఆహార కొరతతో దేశం కొట్టుమిట్టాడుతున్న రోజుల్లో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా హరిత విప్లవానికి పునాది వేసి, భారతదేశాన్ని ఆహార స్వయంసమృద్ధి గల దేశంగా మార్చారు. తదనంతరం దేశ తొలి దళిత ఉప ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, రాజ్యాంగ నిర్మాసకుడు డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ఆశయాలకు రాజకీయ రూపమిచ్చారు. 1986 జూలై 6న ఆయన భౌతికంగా దూరమైనప్పటికీ, అణగారిన వర్గాల సాధికారత కోసం ఆయన చేసిన చట్టాలు, తెచ్చిన సంస్కరణలు నేటికీ దేశ ప్రగతికి దిక్సూచిగా నిలుస్తున్నాయి. సామాజిక సమానత్వం లేని రాజకీయ స్వాతంత్య్రం సంపూర్ణమైనది కాదనే బాబూజీ సిద్ధాంతం ఇప్పటికీ అక్షర సత్యం.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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