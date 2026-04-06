Astra Missiles: మన వైమానిక దళానికి ఆస్ట్రా Mk-1 క్షిపణులు..ప్రత్యేకత ఇదే

Astra Missiles: ఆస్ట్రా Mk-1 క్షిపణులు 400 సమకూర్చుకోవడానికి భారత వైమానికదళం నిర్ణయించింది. ఆస్ట్రా క్షిపణుల ప్రత్యేకతలు ఏమిటో ఈ ఆర్టికల్ లో తెలుసుకోవచ్చు

KVD Varma
Published on: 6 April 2026 4:45 PM IST
Astra Missiles: మనదేశం తన సైనిక సామర్థ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు మెరుగుపరుచుకుంటోంది. గాలి, సముద్రం, భూమి ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ దేశ బలం పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో, భారత వైమానిక దళం తన వైమానిక దాడుల సామర్థ్యాలను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఐఏఎఫ్ త్వరలో 400 స్వదేశీ ఆస్ట్రా ఎంకె-1 బయాండ్ విజువల్ రేంజ్ (బివిఆర్) క్షిపణులను సమకూర్చుకోవడానికి సిద్ధమవుతోంది.

ఆస్ట్రా ఎంకె-1 క్షిపణి భారతదేశపు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమంలో ఒక కీలక భాగం. జాతీయ మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ క్షిపణిని రక్షణ పరిశోధన- అభివృద్ధి సంస్థ (డిఆర్‌డిఓ) అభివృద్ధి చేయగా, భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ (బిడిఎల్) దీనిని తయారు చేస్తోంది.

ఆస్ట్రా Mk-1 లక్షణాలు ఏమిటి?

ఆస్ట్రా Mk-1 అనేది ఒక ఆధునిక ఆకాశం నుంచి ఆకాశంలోనే శత్రు విమానాలను కూల్చేయగలిగే క్షిపణి:

  • 110 కి.మీ. వరకు పరిధి (ముందున్న లక్ష్యాలపై)
  • గరిష్ట వేగం సుమారుగా మాక్ 4.5
  • 15 కిలోగ్రాముల అధిక-విస్ఫోటక వార్‌హెడ్
  • శత్రు విమానాలను చూడకుండానే కూల్చివేయగల సామర్థ్యం

వాటిని ఏ యుద్ధ విమానాల్లో మోహరించారు?

ఈ క్షిపణి ప్రస్తుతం ఐఏఎఫ్ ప్రధాన విమానమైన సు-30ఎంకేఐలో పూర్తిగా అమర్చారు. ఇప్పుడు దీనిని మిగ్-29కె (నేవీ), హెచ్‌ఏఎల్ తేజస్ ఎంకె-1, మరియు తేజస్ ఎంకె-1ఏ సహా మరో మూడు విమానాలలో అమర్చుతున్నారు.

ఈ ఒప్పందం ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

ఇప్పటివరకు, భారతదేశం రష్యాకు చెందిన ఆర్-77, ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన మైకా వంటి విదేశీ క్షిపణులపై ఆధారపడి ఉంది. అయితే, ఆస్ట్రా ఎంకె-1 రాకతో భారతదేశం విదేశీ టెక్నాలజీపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది, నిర్వహణ, అప్డేట్స్ సులభతరం అవుతాయి, అలాగే ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి.

  • ఆస్ట్రా Mk-1 అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడి ఉంది.
  • ఆస్ట్రా Mk-1 ఒక అధునాతన Ku-బ్యాండ్ రాడార్ సీకర్‌ను కలిగి ఉంది.
  • శత్రువు జామింగ్ నివారణ సామర్థ్యం (ECCM).
  • పొగలేని ఇంజిన్ (శత్రువు గుర్తించడం కష్టతరం చేస్తుంది)

భవిష్యత్తులో ఈ ఆయుధం మరింత ప్రమాదకరమైన వెర్షన్‌లను విడుదల చేయనున్నట్లు చెబుతున్నారు. భారతదేశం ఇప్పుడు ఆస్ట్రా మరింత అధునాతన వెర్షన్‌లను అభివృద్ధి చేస్తోంది.

  • ఆస్ట్రా Mk-2: 160 కి.మీ. పరిధి
  • ఆస్ట్రా Mk-3: గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వరకు వేగాన్ని అందుకోగలదు

ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

400 కొత్త క్షిపణుల రాక భారత వైమానిక దళం సుదూర దాడి సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. శత్రు విమానాలు భారత భూభాగానికి చేరుకనే లోపే వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. ఇది వాయు యుద్ధంలో భారతదేశపు ఆధిక్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. ఆస్ట్రా ఎంకె-1 క్షిపణులను భారీ స్థాయిలో కొనుగోలు చేయడం భారత వైమానిక దళానికి ఒక గేమ్-ఛేంజర్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది దేశ భద్రతను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, రక్షణ సాంకేతికతలో భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధిగా మార్చే దిశగా ఒక ప్రధాన ముందడుగు అవుతుంది.

Astra Mk-1 missileIndian Air ForceAtmanirbhar BharatBDL
జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

