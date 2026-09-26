News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణనల్గొండ & సూర్యాపేటNakrekal: బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ చలకాని వెంకన్నకు ఘన సన్మానం

Nakrekal: బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ చలకాని వెంకన్నకు ఘన సన్మానం

Nakrekal: తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్‌గా ఎన్నికైన చలకాని వెంకన్నను ప్రభుత్వ విప్, నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం నల్గొండలో ఘనంగా సన్మానించారు.

BHUPATHI GOPI, NAKREKAL
Published on: 26 Sept 2026 8:41 PM IST
Nakrekal
X

Nakrekal: బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ చలకాని వెంకన్నకు ఘన సన్మానం

Short News

నల్గొండ: తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్ చలకాని వెంకన్న ఘన సన్మానం, తెలంగాణ రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ వైస్ చైర్మన్‌గా ఎన్నికై , మొట్టమొదటిసారిగా నకిరేకల్ నియోజకవర్గానికి విచ్చేసిన చలకాని వెంకన్న ప్రభుత్వ విప్ నకిరేకల్ ఎమ్మెల్యే వేముల వీరేశం ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా చలకాని వెంకన్న శాలువాతో సత్కరించి, పుష్పగుచ్ఛం అందించి ఎమ్మెల్యే అభినందనలు తెలిపారు.

ఈ సన్మాన సభలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతు నకిరేకల్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంతటి ఉన్నత పదవిని చేపట్టడం నియోజకవర్గానికే గర్వకారణమని అన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు న్యాయవాదులు, ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు, శ్రేయోభిలాషులు పాల్గొన్నారు.

Chalakani VenkannaBar CouncilVemula VeereshamNalgonda
BHUPATHI GOPI, NAKREKAL

BHUPATHI GOPI, NAKREKAL

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X