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The Paradise: కాకుల వెనుక ఇంత కథా.! ప్యారడైజ్ మూవీలో ధూమావతి అమ్మవారు.. అసలు ఎవరీ దేవత?

The Paradise: నాని నటించిన ది ప్యారడైజ్ చిత్రంలో ప్రస్తావించిన ధూమావతి అమ్మవారి విశిష్టత పురాణాల ప్రకారం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Ravi
By Ravi
Published on: 27 Sept 2026 10:03 AM IST
The Paradise
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The Paradise: కాకుల వెనుక ఇంత కథా.! ప్యారడైజ్ మూవీలో ధూమావతి అమ్మవారు.. అసలు ఎవరీ దేవత?

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The Paradise: టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ అంచనాల మధ్య తెరకెక్కిన తాజా చిత్రాలలో నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ది ప్యారడైజ్' మూవీ ఇటీవల విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ చిత్రంలో సవారీ తెగ కులదైవంగా కొలిచే ధూమావతి అమ్మవారి గురించి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ధూమావతి దేవి ఎవరు, హిందూ పురాణాలలో ఈ అమ్మవారికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటనే అంశంపై ప్రస్తుతం నెటిజన్లలో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.

పురాణాల కథనం ప్రకారం సతీదేవి తీవ్రమైన ఆకలి కారణంగా శివుడినే మింగేయడం వల్ల వచ్చిన శాపం వల్ల ఈ రూపం ఏర్పడిందని చెబుతారు. అలాగే దక్షయజ్ఞంలో సతీదేవి ఆత్మహత్య సమయంలో వెలువడిన దట్టమైన పొగ నుంచి ఈ దేవత ఉద్భవించిందని పౌరాణిక గ్రంథాలు వివరిస్తున్నాయి. దశ మహావిద్యలలో ధూమావతి అమ్మవారిని అత్యంత శక్తివంతమైన ఉగ్ర రూపంగా వర్ణిస్తారు. సాధారణ దేవతల వలె కాకుండా ఈ అమ్మవారికి కాకి వాహనంగా ఉండటం ప్రత్యేకత. ఈ ఉగ్ర దేవత రూపం భ్రమలను, అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తొలగించి సత్యాన్ని వెలికితీస్తుందని భక్తులు గట్టిగా విశ్వసిస్తారు.

ఈ దేవిని ఆరాధించడం ద్వారా జీవితంలోని కష్టాలు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక భావన కలిగి ఉన్నవారు నమ్ముతారు. సినిమా కథాంశంలో ఈ దైవిక శక్తిని ఏ విధంగా చూపించబోతున్నారు అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకులలో నెలకొంది. దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ కథను తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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