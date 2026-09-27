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Nalgonda: నల్గొండ పట్టణంలో అర్ధరాత్రి దారుణ హత్య కలకలం!

Nalgonda: నల్గొండ పట్టణంలో అర్ధరాత్రి దారుణ హత్య కలకలం. నిందితులే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా, అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు.

Saleem, Nalgonda
Published on: 27 Sept 2026 11:37 AM IST
Nalgonda
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Nalgonda: నల్గొండ పట్టణంలో అర్ధరాత్రి దారుణ హత్య కలకలం!

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Nalgonda: నల్గొండ పట్టణంలో అర్ధరాత్రి దారుణ హత్య కలకలం రేపింది. ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా అంతమొందించిన ఇద్దరు నిందుతులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని తీవ్రంగా విచారిస్తున్నారు. హత్య చేసిన అనంతరం నిందితులే స్వయంగా పోలీసులకు సమాచారం అందించడం గమనార్హం.

​సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పాత కక్షలే ఈ హత్యకు కారణమా లేక ఇతర ఆర్థిక, వ్యక్తిగత వివాదాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సమగ్ర విచారణ జరుపుతున్నారు.

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Saleem, Nalgonda

Saleem, Nalgonda

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