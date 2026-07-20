Salman Khan: అభిమానుల ఆందోళనకు సల్మాన్ ఖాన్ స్టైలిష్ రిప్లై
Salman Khan: బాలీవుడ్ భాయ్జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్లో పాల్గొనగా, ఆయన ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు తెరపైకి వచ్చాయి.
Salman Khan: బాలీవుడ్ భాయ్జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఇటీవల ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్లో పాల్గొనగా, ఆయన ఆరోగ్యంపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల చర్చలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈవెంట్కు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు లీక్ కావడంతో సల్మాన్ ఆరోగ్యం పట్ల అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఈ విమర్శలు, ఆందోళనలపై సల్మాన్ ఖాన్ తనదైన శైలిలో, విలక్షణమైన సెన్సార్ ఆఫ్ హ్యూమర్తో ఒక క్రిప్టిక్ పోస్ట్ ద్వారా స్పందించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు.
ఆరోగ్యంపై ఆందోళన … సల్మాన్ వ్యంగ్య స్పందన
ఇదివరకు జూలై 17న స్లమ్ రిహాబిలిటేషన్ అథారిటీ (SRA) నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన డాటా కలెక్షన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ సపోర్ట్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవానికి సల్మాన్ ఖాన్ హాజరయ్యారు. లైట్ బ్రౌన్ షర్ట్, బ్లూ జీన్స్ ధరించి సింపుల్గా కనిపించినప్పటికీ, ఆ వీడియోలలో ఆయన కొంత అలసటగా కనిపించారు. ఈ క్లిప్స్ నెట్టింట వైరల్ కావడంతో "సల్మాన్కు ఏమైంది? మొదట ఆయనే అనుకోలేదు కానీ షేరా కూడా ఉన్నాడు చూశాక తెలిసింది" అంటూ పలువురు నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వార్తలపై స్పందిస్తూ ఆదివారం అర్ధరాత్రి తన ఫామ్హౌస్కు సంబంధించిన కొన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్టిల్స్ను సల్మాన్ షేర్ చేశారు. వాటికి “ఆప్ లోగో కి తబియత్ కైసీ హై?” (మీ అందరి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది?) అంటూ క్యాప్షన్ జోడించారు. ఈ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ కాగా, అభిమానులు ఆయనకు ధైర్యం చెబుతూ ప్రేమను కురిపిస్తున్నారు. కాగా, కొద్ది వారాల క్రితం 'లగాన్' సినిమా 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్కు గుండుతో వచ్చి సల్మాన్ అందరికీ షాక్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రొఫెషనల్ ఫ్రంట్ విశేషాలు
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, సల్మాన్ ఖాన్ త్వరలో 'మాతృభూమి: మే వార్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్' (ఇంతకుముందు 'బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' అని పేరు పెట్టారు) చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. చిత్ర్గదా సింగ్ ఇందులో ప్రధాన నాయికగా నటిస్తోంది. వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 2026లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం కొత్త విడుదల తేదీ కోసం చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది. వీటితో పాటు దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో టాలీవుడ్ స్టార్ నాయిక నయనతారతో కలిసి సల్మాన్ ఖాన్ ఒక భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది.
సోషల్ మీడియాలో తన ఆరోగ్యంపై జరుగుతున్న ప్రచారానికి సల్మాన్ ఖాన్ తనదైన స్టైల్లో చెక్ పెట్టారు. అభిమానుల ఆందోళనను అర్థం చేసుకుంటూనే, తనదైన చమత్కారంతో ఆయన ఇచ్చిన రిప్లై ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.