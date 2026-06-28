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తెరపైకి లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్: రోహిత్ శెట్టిని వదలని బెదిరింపులు

Srinivas Rao
Published on: 28 Jun 2026 9:49 PM IST
తెరపైకి లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్: రోహిత్ శెట్టిని వదలని బెదిరింపులు
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బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు రోహిత్ శెట్టికి మరోసారి తీవ్రస్థాయిలో బెదిరింపులు ఎదురయ్యాయి. తన నివాసం వద్ద జరిగిన గత కాల్పుల ఘటన మరువకముందే, తాజాగా ఒక ఆడియో క్లిప్ ద్వారా అజ్ఞాత వ్యక్తులు ఆయనను రూ. 20 కోట్లు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పుడు ముంబై పోలీసు యంత్రాంగం ఉధృతమైన దర్యాప్తు చేపట్టింది.

ఆడియో క్లిప్‌తో హెచ్చరిక

ఇటీవల రోహిత్ శెట్టి కార్యాలయానికి చెందిన సిబ్బందికి ఒక 90 సెకన్ల ఆడియో క్లిప్ అందింది. లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ పేరుతో వచ్చిన ఈ క్లిప్‌లో, డబ్బు చెల్లించకపోతే రోహిత్ శెట్టిపై ప్రత్యక్ష దాడి చేస్తామని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. గతంలో జరిగిన కాల్పులు కేవలం ఒక ట్రైలర్ మాత్రమేనని, ఈసారి ప్రాణాపాయం తప్పదని పేర్కొనడం గమనార్హం. దీనిపై జుహూ పోలీసు స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. నిందితులు వినియోగించిన ఆడియో క్లిప్‌ను ఫరెన్సిక్ పరీక్ష కోసం పంపిన అధికారులు, అందులోని స్వరం గత కేసుల్లో నిందితుడైన శుభమ్ లోంకర్‌దా అని అనుమానిస్తున్నారు.

గత కాల్పుల ఘటన … బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 1న అర్ధరాత్రి సమయంలో, రోహిత్ శెట్టి జుహూ నివాసం వద్ద గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఐదు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఆ ఘటనకు కూడా లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగే బాధ్యత వహించింది. ఆ కేసులో కీలక నిందితుడైన దీపక్ శర్మను పోలీసులు అప్పటికే ఆగ్రాలో అరెస్టు చేశారు. తాజాగా వచ్చిన బెదిరింపులు ఆ కాల్పుల ఘటనకు కొనసాగింపుగానే భావిస్తున్నారు. ముంబైలో హై-ప్రొఫైల్ వ్యక్తులపై వరుసగా జరుగుతున్న ఇటువంటి దాడులు, సినీ ప్రముఖుల భద్రతపై పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

కెరీర్ పరంగా బిజీగా రోహిత్ శెట్టి

మరోవైపు, రోహిత్ శెట్టి తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతల్లో ఎంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయన హోస్ట్‌గా వ్యవహరించే పాపులర్ రియాలిటీ షో 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ' 15వ సీజన్ జూలై 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సీజన్‌లో గౌరవ్ ఖన్నా, రుబీనా దిలైక్, ఓర్రీ, కరణ్ వహీ, రిత్విక్ ధంజాణి, జాస్మిన్ భాసిన్, హర్ష్ గుజ్రాల్ , అవికా గోర్ వంటి ప్రముఖులు పాల్గొంటున్నారు. మరోపక్క, అక్షయ్ కుమార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఆయన దర్శకత్వంలోని 'గోల్‌మాల్ 5' చిత్రంపై కూడా ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నప్పటికీ, ఆయన తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. పోలీసులు ఇప్పటికే రోహిత్ శెట్టికి అదనపు భద్రతను సమీక్షించడంతో పాటు, దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. త్వరలోనే ఈ కేసులో కీలక పురోగతి వచ్చే అవకాశం ఉందని పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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