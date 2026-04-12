Ram Charan: రామ్ చరణ్–బాలీవుడ్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ కాంబోపై ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాక్
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరియు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కాంబినేషన్లో భారీ హిస్టారికల్ మూవీ రాబోతుందా?
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ మరియు భారతీయ చలనచిత్ర దిగ్గజ దర్శకుడు సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కలయికలో ఒక భారీ చారిత్రాత్మక చిత్రం రాబోతుందనే వార్త ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సినీ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. గతంలోనే వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేయాల్సి ఉన్నా, తాజాగా ఒక అద్భుతమైన కథాంశంతో ఈ కలయిక పట్టాలెక్కబోతుండటం అభిమానుల్లో అంచనాలను ఆకాశానికి చేర్చింది.
విజయేంద్ర ప్రసాద్ కథతో హిస్టారికల్ అడ్వెంచర్
గతంలో రామ్ చరణ్, భన్సాలీ కలిసి ‘ది లెజెండ్ ఆఫ్ సుహెల్ దేవ్’ అనే కథను వెండితెరపై ఆవిష్కరించాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ కొన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ వాయిదా పడింది. అయితే, తాజా సమాచారం ప్రకారం, ప్రముఖ రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్ అందించిన ఒక శక్తివంతమైన హిస్టారికల్ జంగిల్ అడ్వెంచర్ కథపై వీరిద్దరూ సుదీర్ఘ చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కథలో చరణ్ నటనకు, భన్సాలీ అద్భుతమైన మేకింగ్కు భారీ అవకాశం ఉంటుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇరువురు దిగ్గజాల ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు
ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ తన తదుపరి చిత్రం ‘పెద్ది’ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా క్రీడా నేపథ్యంతో సాగుతోంది. దీని తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మరో భారీ చిత్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. మరోవైపు, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ కూడా బాలీవుడ్లో రణబీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ మరియు విక్కీ కౌశల్ కలయికలో ‘లవ్ అండ్ వార్’ అనే ప్రతిష్టాత్మక చిత్ర నిర్మాణంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ లోపే చరణ్తో చేయబోయే ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పునాదులు పడుతుండటం విశేషం.
టాలీవుడ్ హీరోల వైపు భన్సాలీ చూపు
గతంలో స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా భన్సాలీని పలుమార్లు కలిసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. దీంతో భన్సాలీ తెలుగు హీరోల పట్ల ఆసక్తి చూపుతున్నారనే వార్తలు బలపడ్డాయి. అయితే అల్లు అర్జున్ సినిమాపై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కానీ రామ్ చరణ్తో జరగబోయే ఈ హిస్టారికల్ మూవీపై మాత్రం ట్రేడ్ వర్గాల్లో గట్టి నమ్మకం కనిపిస్తోంది.
రికార్డుల వేట మొదలైనట్టేనా?
భారీ బడ్జెట్, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో రూపొందే భన్సాలీ చిత్రాలకు, గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగిన రామ్ చరణ్ క్రేజ్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్ గురించి అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే ప్రస్తుత ఊహాగానాలకు పూర్తి స్పష్టత వస్తుంది. ఏదేమైనా, బాలీవుడ్ మేకింగ్ మరియు టాలీవుడ్ స్టార్ పవర్ కలయిక కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.