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నెగటివ్ రోల్‌లో ప్రియమణి…

అసలే రోహిత్ శెట్టి సినిమాలు అంటే విలన్ పాత్రలకి కూడా మంచి హైప్ ఉంటుంది, అలాంటిది ప్రియమణి ఆ పాత్రలో కనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద రచ్చ రచ్చే!

Srinivas Rao
Published on: 9 July 2026 8:31 AM IST
నెగటివ్ రోల్‌లో ప్రియమణి…
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రోహిత్ శెట్టి అంటేనే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది కామెడీ, ఆ పైన యాక్షన్. ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న 'గోల్‌మాల్ 5' గురించి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా అజయ్ దేవ్గణ్, అక్షయ్ కుమార్ వంటి స్టార్స్‌తో నిండిపోతే, ఇప్పుడు మరో ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. మన తెలుగు హీరోయిన్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ప్రియమణి ఈ సినిమాలో ఏకంగా నెగటివ్ రోల్ చేయబోతున్నారట!

ప్రియమణి అంటే మామూలు విషయం కాదు..

ప్రియమణికి అటు తెలుగులోనూ, ఇటు హిందీలోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంది. గతంలో 'చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్'లో ఆమె చేసిన స్పెషల్ సాంగ్ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇప్పుడు రోహిత్ శెట్టి డైరెక్షన్‌లోనే ఒక పూర్తిస్థాయి నెగటివ్ పాత్ర చేయడం అంటే, ఆమె కెరీర్‌లోనే ఇది చాలా డిఫరెంట్ రోల్ అని చెప్పాలి. వెరైటీ ఇండియా రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ పాత్రను చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా డిజైన్ చేశారట. అసలే రోహిత్ శెట్టి సినిమాలు అంటే విలన్ పాత్రలకి కూడా మంచి హైప్ ఉంటుంది, అలాంటిది ప్రియమణి ఆ పాత్రలో కనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద రచ్చ రచ్చే!

ఇక సినిమాలో తారాగణం చూస్తే..

అజయ్ దేవ్గణ్ హీరోగా, అక్షయ్ కుమార్ విలన్‌గా అంటేనే సినిమా ఏ రేంజ్ కామెడీ అండ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ డ్రామాగా ఉండబోతుందో ఊహించుకోవచ్చు. వీళ్లతో పాటు మన పాత టీమ్.. అర్షద్ వార్సీ, శ్రేయాస్ తల్పడే, తుషార్ కపూర్, కునాల్ ఖేము, శర్మన్ జోషీ అందరూ ఉండనే ఉన్నారు. ఇక జానీ లీవర్, సంజయ్ మిశ్రా లాంటి కామెడీ దిగ్గజాలు తోడైతే, థియేటర్లో నవ్వులకు కొదవ ఉండదు.

ఈ సినిమా 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. రోహిత్ శెట్టి తనదైన శైలిలో కామెడీని, నెగటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాడో చూడాలి. ముఖ్యంగా ప్రియమణి ఈ పాత్రలో ఎంతవరకు మెప్పిస్తుందో అని అభిమానులంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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