OTT Releases: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్.. 9 సినిమాలు, సిరీస్లు.!
OTT Releases: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు వినోదం గట్టిగానే ఉండబోతోంది. థ్రిల్లర్, హారర్, క్రైమ్ డ్రామా, కామెడీ, రొమాన్స్తో పాటు రియాలిటీ షోలు కూడా స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి.
OTT Releases: ఈ వీకెండ్ ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు వినోదం గట్టిగానే ఉండబోతోంది. థ్రిల్లర్, హారర్, క్రైమ్ డ్రామా, కామెడీ, రొమాన్స్తో పాటు రియాలిటీ షోలు కూడా స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. ఇప్పటికే కొన్ని వెబ్సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతుండగా, సెప్టెంబర్ 25, 26 తేదీల్లో మరికొన్ని సినిమాలు, షోలు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ‘షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్’, ‘అగాధ’, ‘హంకార్: ది రోర్’, ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్ 2’, ‘ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో 5’ వంటి వాటిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్’ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అభిమానులను ఆకట్టుకునే కథతో రూపొందింది. ఓ తల్లి తన బిడ్డ చిన్నప్పుడే కిడ్నాప్ కావడంతో దాదాపు తొమ్మిదేళ్లుగా అతడి కోసం వెతుకుతుంటుంది. అనుకోకుండా లభించిన కొత్త ఆధారాలతో ఆమె దర్యాప్తు మరోసారి మొదలవుతుంది. అయితే ఆ అన్వేషణలో తన కుటుంబం, సన్నిహితుల గురించి ఊహించని రహస్యాలు బయటపడతాయి. ఎవరిని నమ్మాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరిపై అనుమానం కలిగేలా కథ సాగుతుంది. పరిణీతి చోప్రా, జెన్నిఫర్ వింగెట్, తాహిర్ రాజ్ భాసిన్ తదితరులు ఇందులో నటించారు.
హారర్ కంటెంట్ను ఇష్టపడేవారికి ‘అమెరికన్ హారర్ స్టోరీ: సీజన్ 13’ మరో ఆసక్తికరమైన ఎంపిక. జియో హాట్స్టార్లో ఇప్పటికే స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సీజన్లో గత సీజన్లకు చెందిన ప్రముఖ పాత్రలు, నటీనటులు మరోసారి కనిపించనున్నారు. ‘కోవెన్’, ‘మర్డర్ హౌస్’ వంటి పాత సీజన్లకు సంబంధించిన పాత్రలు తిరిగి రావడంతో పాటు, కొత్త భయంకరమైన ముప్పు చుట్టూ కథ సాగుతుంది. గత కథలతో కొత్త కథను కలిపే విధానం ఈ సీజన్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
ఇక సెప్టెంబర్ 25న జీ5లో ‘హాయ్’ అనే సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. కవిన్, నయనతార ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రం కామెడీతో కూడిన రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందింది. పెళ్లి ఇష్టం లేక ఇద్దరూ తమ తమ ఊళ్ల నుంచి పారిపోయి చెన్నైకి వస్తారు. అనుకోకుండా ఒకే అపార్ట్మెంట్లో వారి దారులు కలుస్తాయి. నయనతార పాత్రను ఆమెను తిరిగి తీసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వ్యక్తుల నుంచి కాపాడేందుకు కవిన్ ఓ పెద్ద అబద్ధం చెబుతాడు. ఆమె తన భార్య అని, ఆమె గర్భవతి అని చెప్పడంతో మొదలైన గందరగోళం చివరకు ఇద్దరి మధ్య ప్రేమగా మారుతుంది. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25 నుంచి జీ5లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
అదే రోజు జీ5లో ‘అగాధ’ అనే హారర్ థ్రిల్లర్ కూడా స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. మహాదేవి అనే ఆధ్యాత్మిక శక్తులు కలిగిన యువతి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆమె బంధువుల్లో వరుసగా అనుమానాస్పద మరణాలు సంభవించడంతో అసలు కారణం తెలుసుకునేందుకు ఆమె ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ అన్వేషణ ఆమెను ఓ నిషేధిత అడవిలోని గుహ వరకు తీసుకెళ్తుంది. అక్కడ అగాధ అనే పురాతన అతీంద్రియ శక్తి గురించి ఆమెకు తెలుస్తుంది. తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు ఆ దుష్టశక్తి బారి నుంచి చిక్కుకున్న ఆత్మలను విముక్తి చేయడానికి మహాదేవి చేసే పోరాటమే ఈ సినిమాకు ప్రధాన కథ.
నెట్ఫ్లిక్స్లో సెప్టెంబర్ 25న ‘అన్బాంబర్’ కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అమెరికాకు చెందిన టెడ్ కజిన్స్కీ జీవితంలోని చీకటి కోణాల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ క్రైమ్ డ్రామా అతను ఎలా హార్వర్డ్లో ప్రతిభావంతుడైన యువకుడి నుంచి అమెరికాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన దేశీయ ఉగ్రవాదిగా మారాడనే అంశాన్ని చూపిస్తుంది. రెండు కాలాల్లో కథను నడిపిస్తూ అతని గతం, మానసిక ప్రయోగాలు, తీవ్ర భావజాలం, చివరకు అతడి కోసం సాగిన వేటను తెరకెక్కించారు. జాకబ్ ట్రెంబ్లే, రస్సెల్ క్రో, షైలీన్ వుడ్లీ తదితరులు నటించిన ఈ సిరీస్ క్రైమ్ డ్రామా ప్రేక్షకులకు ఆసక్తికరంగా ఉండొచ్చు.
సోనీ లివ్లో సెప్టెంబర్ 25న ‘హబీబీ’ స్ట్రీమింగ్కు వస్తోంది. 1980ల నాటి తమిళనాడులోని ఓ చిన్న పట్టణ ముస్లిం చేనేత సమాజం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన పీరియాడిక్ డ్రామా ఇది. తాహిర్, నిలూఫర్ అనే యువ జంట ప్రేమకథతో పాటు వారి ప్రేమ వల్ల సంప్రదాయ కుటుంబాల్లో ఏర్పడే విభేదాలను సినిమా చూపిస్తుంది. మరోవైపు ఆధునికీకరణ, యువత గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లడం కారణంగా చేనేత వృత్తి క్రమంగా క్షీణిస్తున్న పరిస్థితిని కూడా కథలో భాగం చేశారు. ఓ సంఘటన ఆ జంట జీవితాలతో పాటు మొత్తం సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందనే అంశం చుట్టూ సినిమా సాగుతుంది.
జియో హాట్స్టార్లో సెప్టెంబర్ 25న ‘హంకార్: ది రోర్’ కూడా స్ట్రీమింగ్కు రానుంది. 17 ఏళ్ల మీను రావత్ ఓ ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువుపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు చేయడంతో కథ మొదలవుతుంది. ఆ ఆరోపణల తర్వాత పోలీసుల దర్యాప్తు, కోర్టు పోరాటం మొదలవుతాయి. మరోవైపు గురువుకు మద్దతుగా నిలిచే అనుచరుల నుంచి బెదిరింపులు, సామాజిక ఒత్తిళ్లు ఎదురైనా మీను వెనక్కి తగ్గదు. ఓ మహిళా పోలీస్ అధికారి, స్థానిక న్యాయవాది సహాయంతో నిజాన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఆమె చేసే పోరాటమే ఈ సిరీస్లో ప్రధానాంశం.
నెట్ఫ్లిక్స్లో ‘బ్లడ్ లెగసీ: సీజన్ 2’ కూడా సెప్టెంబర్ 25 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మొదటి సీజన్లో జరిగిన పరిణామాల తర్వాత రెండేళ్లకు కథ మొదలవుతుంది. న్డ్లోవు కుటుంబానికి చెందిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం సంక్షోభంలో పడటంతో ఖన్యి తన కుటుంబ వ్యాపారాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అదే సమయంలో కుటుంబ సంపదకు సంబంధించిన పాత రహస్యాలు, మోసాలు మరోసారి బయటకు వస్తాయి. కుటుంబం, వ్యాపారం, అధికారం చుట్టూ సాగే ఈ డ్రామా సిరీస్ రెండో సీజన్లో మరింత ఆసక్తికరమైన మలుపులు ఉండనున్నాయి.
రియాలిటీ షోలను ఇష్టపడేవారికి సెప్టెంబర్ 26న ప్రైమ్ వీడియోలో ‘రైజ్ అండ్ ఫాల్: సీజన్ 2’ అందుబాటులోకి రానుంది. విరేంద్ర సెహ్వాగ్ హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ షోలో 15 మంది సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోతారు. కొందరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవించే రూలర్స్గా ఉంటే.. మరికొందరు పరిమిత సౌకర్యాలతో వర్కర్స్గా ఉంటారు. టాస్కులు, వ్యూహాలు, పొత్తులు, పవర్ షిఫ్టులతో సాగుతున్న ఈ గేమ్లో చివరి వరకు నిలిచే కంటెస్టెంట్ విజేతగా నిలుస్తాడు. ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ కూడా కీలకంగా ఉండనుంది.
ఇక సెప్టెంబర్ 26న నెట్ఫ్లిక్స్లో ‘ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో: సీజన్ 5’ కూడా ప్రారంభం కానుంది. కపిల్ శర్మ, సునీల్ గ్రోవర్, కృష్ణ అభిషేక్, కికూ శారద, అర్చనా పూరన్ సింగ్ తమ కామెడీతో మరోసారి నవ్వించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. పండుగల నేపథ్యంతో రూపొందుతున్న ఈ కొత్త సీజన్లో సెలబ్రిటీ గెస్టులు, కామెడీ స్కిట్లు, సరదా సంభాషణలు, కపిల్ మార్క్ పంచ్లు ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వీకెండ్ ఓటీటీలో హారర్ నుంచి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వరకు, రొమాన్స్ నుంచి కామెడీ వరకు విభిన్నమైన కంటెంట్ అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో ఇంట్లోనే సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు చూడాలనుకునేవారికి మంచి ఎంపికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.