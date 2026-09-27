Nivetha Pethuraj: బాయ్ఫ్రెండ్ వదిలేస్తాడని ఊహించా.. అదే జరిగింది.! హీరోయిన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్..
Nivetha Pethuraj: గతంలో తప్పు నిర్ణయాల కారణంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్లానని నటి నివేదా పేతురాజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
Nivetha Pethuraj: సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి నివేదా పేతురాజ్ ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. సినిమా రంగంలో ఎదురైన అనుభవాలు అలాగే మానసిక వేదన గురించి ఆమె స్పష్టంగా మాట్లాడారు. గతంలో తాను కెరీర్ పరంగా ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నానని తెలిపారు. ముఖ్యంగా 2023 సంవత్సరంలోనే పూర్తిగా సినిమాలు మానేయాలనుకున్నానని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో తీసుకున్న కొన్ని తప్పుడు నిర్ణయాల కారణంగా తీవ్రమైన డిప్రెషన్లో కూరుకుపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.
డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడటానికి తాను ఎన్నో కష్టాలు పడినట్లు నివేదా పేతురాజ్ తెలిపారు. మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి చాలా సమయం పట్టిందని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు మనిషిని ఏ విధంగా కుంగదీస్తాయో తాను స్వయంగా అనుభవించానని వివరించారు. మనసులో ఏదైనా నెగెటివ్గా ఊహించుకుంటే కచ్చితంగా అదే జరుగుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సరిగ్గా అలాగే జరిగిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
తన బాయ్ఫ్రెండ్ తనను వదిలేస్తాడని తాను ముందే గట్టిగా ఊహించానని నివేదా పేతురాజ్ వెల్లడించారు. ఊహించిన విధంగానే తాను అనుకున్నట్టే జరిగిందని, బాయ్ఫ్రెండ్ తనను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పారు. ఆ అనుభవం తనకు జీవితంపై ఒక స్పష్టమైన దృక్పథాన్ని ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఇకపై జీవితంలో ఎలాంటి విషయాలను ముందుగా ఊహించుకోవద్దని నిర్ణయించుకున్నానని తెలిపారు. జరగాల్సింది ఏదైనా మన ప్రమేయం లేకుండానే జరుగుతుందని, అందుకే దేని గురించి ముందే ఎలాంటి అంచనాలు పెట్టుకోకూడదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
సినిమా రంగంలో నటీనటులు ఎదుర్కొనే మానసిక సంఘర్షణలకు ఈ ఉదాహరణ నిలుస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గడ్డు పరిస్థితులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని నివేదా పేతురాజ్ తిరిగి సాధారణ జీవితానికి చేరుకోవడం అభినందనీయమని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె కెరీర్పై పూర్తి దృష్టి సారించి ముందుకు సాగుతున్నారు. నివేదా పేతురాజ్ ప్రస్తుతం 'ఆదర్శ కుటుంబం' చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.