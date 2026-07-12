"తమన్ సమయానికి పని పూర్తి చేయడు కానీ..":నాగార్జున
Akkineni Nagarjuna: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన ‘లెనిన్’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి విజయంతో దూసుకుపోతోంది.
Akkineni Nagarjuna: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా వచ్చిన ‘లెనిన్’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి విజయంతో దూసుకుపోతోంది. ఈ సంతోషకరమైన సందర్భంలో జరిగిన విజయోత్సవ వేడుకలో నాగార్జున చేసిన సరదా వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సంగీత దర్శకుడు తమన్ పనితీరుపై నాగార్జున చేసిన కామెంట్స్ అక్కడి ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తాయి. అఖిల్ కెరీర్లో ఈ సినిమా ఒక భారీ విజయం కావడంతో, నాగార్జున ఉత్సాహం చూసి అభిమానులు మురిసిపోయారు.
తమన్పై నాగార్జున సరదా సెటైర్లు..!
‘లెనిన్’ విజయోత్సవ సభలో నాగార్జున తమన్తో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని చాలా సరదాగా పంచుకున్నారు. వేదికపై ఆయన మాట్లాడుతూ, "తమన్ ఎప్పుడూ సమయానికి పని పూర్తి చేయడు, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సినిమా నిర్మాణ సమయంలో మా మధ్య ఎన్ని గొడవలు జరిగినప్పటికీ, చివరికి అతను ఇచ్చే అవుట్పుట్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆ రిజల్ట్ ముందు మా మధ్య జరిగిన చిన్న చిన్న గొడవలు ఏవీ పెద్దవి కావు," అని నవ్వుతూ చెప్పారు.
నాగార్జున అలా అనగానే సభలో ఉన్న వారంతా చప్పట్లతో, నవ్వులతో స్పందించారు. ఒక వైపు తమన్ను ఆటపట్టిస్తూనే, మరోవైపు ఆయన కష్టాన్ని, పని పట్ల ఉన్న అంకితభావాని నాగార్జున ప్రశంసించారు. సినిమా విజయంలో తమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం వెన్నెముకలా నిలిచిందని, అతని శ్రమకు తగ్గ ఫలితమే ఈ ఘనవిజయం అని నాగార్జున మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.
అఖిల్ కెరీర్కు ఊపిరి పోసిన ‘లెనిన్’
అఖిల్ ఖాతాలో ఇన్నాళ్లకు ఒక బలమైన విజయం పడింది. కథలోని లోతు, అఖిల్ చూపించిన నటన, దర్శకుడి మేకింగ్ శైలి ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. థియేటర్ల వద్ద ఈ సినిమా వసూళ్ల పరంగా బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. ముఖ్యంగా కీలక సన్నివేశాల్లో తమన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సినిమాలోని భావోద్వేగాలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లిందని ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అఖిల్ కెరీర్ గ్రాఫ్ను ఒక్కసారిగా మార్చేసే స్థాయిలో ఈ సినిమా హిట్ అవ్వడంతో, అక్కినేని కుటుంబంతో పాటు అభిమానులు కూడా ఈ విజయాన్ని పండగలా జరుపుకుంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా మరిన్ని మైలురాళ్లను అధిగమిస్తుందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.