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Home సినిమాDorothy: కీర్తి సురేష్ కొత్త మూవీపై తీవ్ర విమర్శలు.. ఆ కంటెంట్‌తో చెడగొట్టారంటూ..!

Dorothy: కీర్తి సురేష్ కొత్త మూవీపై తీవ్ర విమర్శలు.. ఆ కంటెంట్‌తో చెడగొట్టారంటూ..!

Dorothy: కీర్తి సురేష్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన డొరోథి మూవీలో ఉన్న కంటెంట్‌పై నెటిజన్లు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 26 Sept 2026 9:11 PM IST
Dorothy
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Dorothy: కీర్తి సురేష్ కొత్త మూవీపై తీవ్ర విమర్శలు.. ఆ కంటెంట్‌తో చెడగొట్టారంటూ..!

Short News

Dorothy: భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రయోగాత్మక చిత్రాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే దర్శకులలో కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఒకరు. ఆయన దర్శకత్వంలో జాతీయ అవార్డు గ్రహీత కీర్తి సురేష్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం డొరోథి. ఈ సినిమా ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా, ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అలాగే సినీ వర్గాలలో తీవ్రమైన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ చిత్రంలో చూపించిన కొన్ని అంశాలపై ప్రేక్షకులు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ నుంచి ఇలాంటి సినిమాను ఎవరూ ఊహించలేదని నెటిజన్లు బహిరంగంగానే కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో ప్రధానంగా LGBTQ+ కంటెంట్‌కు సంబంధించిన సన్నివేశాలు ఉండటమే ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. సినిమాలో ఇద్దరు మగవాళ్ళ మధ్య వచ్చే కొన్ని ఇంటిమేట్ సన్నివేశాలు అలాగే కీర్తి సురేష్ నటించిన బోల్డ్ సీన్లపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి. కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమాలు తీసే దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ ఇలాంటి వివాదాస్పద అంశాలను ఎంచుకోవడం పట్ల అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ చిత్రానికి వ్యతిరేకంగా నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున పోస్టులు పెడుతున్నారు.

అయితే మరోవైపు ఈ సినిమాను సమర్థిస్తున్న వారు కూడా లేకపోలేదు. సమాజంలో ఉండే వాస్తవాలను దర్శకుడు తనదైన శైలిలో తెరపై ఆవిష్కరించారని కొందరు సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కళాత్మక కోణంలో చూస్తే ఇలాంటి పాత్రలు చేయడం నటీనటులకు ఒక సవాల్ అని, కీర్తి సురేష్ తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారని మద్దతు తెలుపుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ వివాదం మాత్రం రోజురోజుకూ మరింత ముదురుతూనే ఉంది. వివిధ వర్గాల నుంచి వస్తున్న వ్యతిరేకత కారణంగా ఈ సినిమా కలెక్షన్లపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

ఈ వివాదాల ప్రభావం కేవలం దేశీయ మార్కెట్‌కే పరిమితం కాలేదు. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని మలేషియాలో పూర్తిగా బ్యాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడి సెన్సార్ బోర్డు నిబంధనలకు ఈ సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాలు విరుద్ధంగా ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

Dorothy movieKeerthy SureshKarthik SubbarajLGBTQ contentTamil cinema
Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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